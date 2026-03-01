Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor - Son Dakika
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat\'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
01.03.2026 15:27
Herkes Ahmedinejat\'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran devlet kademelerindeki güvenlik açıkları ve istihbarat zafiyetleri konuşulmaya başlandı. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejat'ın geçmişte yaptığı, "“İran, Mossad ajanlarını temizlemek için bir birim kurmuştu. Buranın başına getirilen kişi ve ekibi Mossad ajanı çıktı” ifadeleri tartışılıyor.

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülke içindeki güvenlik zafiyetleri ve istihbarat açıkları tartışma konusu oldu. Süreçle birlikte eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yıllar önce dile getirdiği Mossad iddiaları tekrar gündeme taşındı.

"İSTİHBARAT İSRAİL BİRİMİ BAŞKANI İSRAİL AJANIYDI"

Mahmud Ahmedinejad, İran Gizli Servisi’nin ülke içindeki Mossad faaliyetlerini engellemek amacıyla özel bir birim kurduğunu ancak bu yapının bizzat İsrail istihbaratı tarafından kontrol edildiğini açıklamıştı. Ahmedinejad, “İran, Mossad ajanlarını hedef almak için bir birim kurdu ancak bu birimin başındaki kişinin kendisinin bir Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı” sözleriyle istihbarat yapısının en kritik noktasına kadar sızıldığını savunmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı, yalnızca birim başkanının değil, beraberindeki 20 ajanın da doğrudan İsrail istihbaratı adına faaliyet yürüttüğünü öne sürmüştü. Bu kişilerin İran’ın nükleer ve askeri programlarına ilişkin gizli bilgileri İsrail’e aktardığını, stratejik belgeleri ülke dışına çıkardığını iddia etmişti.

Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik son suikast girişiminin ardından, İsrail’in hedefin konumuna ve güvenlik protokollerine ilişkin hassas bilgilere nasıl ulaştığı sorusu yeniden gündeme geldi. İsrail’in hedefin konumuna ve güvenlik protokollerine bu kadar kesin bir doğrulukla ulaşmasının arkasında, yıllardır süregelen bu sızma operasyonlarının olduğu değerlendiriliyor.

CIA BULDU, İSRAİL VURDU

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin detaylarını ele aldı. NYT, ABD İstihbarat Ajansı CIA'in Hamaney'in konumuna ilişkin daha net istihbarat elde ettiğini belirtti. ABD istihbaratının aylar süren takip faaliyetleri sonucunda Hamaney'in bulunduğu yerler ve hareket alışkanlıklarına dair ayrıntılı bilgiler topladığı aktarıldı. Bu süreçte, üst düzey İranlı yetkililerin dün sabah Tahran merkezindeki bir liderlik kompleksinde toplantı gerçekleştireceği ve Hamaney'in de toplantıya katılmasının beklendiği öğrenildi.

OPERASYONUN ZAMANLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni istihbaratın ardından ABD ve İsrail'in operasyonun zamanlamasını değiştirerek, elde edilen bilgiden azami ölçüde yararlanmayı hedeflediği ifade edildi. Saldırının, İsrail yerel saatiyle yaklaşık 06.00'da savaş uçaklarının üslerinden havalanmasıyla başladığı bildirildi. Operasyonda sınırlı sayıda uçak kullanıldığı, ancak bu uçakların uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmatla donatıldığı kaydedildi.

İRAN YETKİLİLERİ YERLEŞKEDE, HAMANEY YAKINDAKİ BİNADAYDI

Uçakların kalkışından yaklaşık iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40 civarında fırlatılan uzun menzilli füzelerin söz konusu yerleşkeye isabet ettiği belirtildi. Saldırı sırasında üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin yerleşkedeki bir binada bulunduğu, Hamaney'in ise yakın mesafedeki başka bir yapıda olduğu aktarıldı. Buna göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmaya hazırlandığı sırada CIA, Hamaney'in konumunu netleştirdi.

Orta Doğu, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Katil adamlar hiç bir etik kural yok artık ortağçağa geri döndük 11 2 Yanıtla
