İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü\'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Herzog'un Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı için bindiği tarifeli Azerbaycan Hava Yolları uçağı, Karadeniz rotası yerine Türkiye üzerinden Bakü'ye ulaştı. Bir Türk yetkili, İsrail'in hava sahası kullanımı için Türkiye'ye başvurmadığını ve yolculuğun tarifeli seferle yapıldığının anlaşıldığını belirtti.

Haber: Melis YILDIRIM(ANKARA) - 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü'deki bir konferansa katılmak üzere seyahat ettiği tarifeli uçağın Türk hava sahasını kullandığı ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre İsrail, Türk hava sahasının kullanımına ilişkin bir talepte bulunmadı.

KARADENİZ YERİNE TÜRKİYE ÜZERİNDEN UÇTU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti. İsrail basınında yer alan haberlere göre Herzog, dün Azerbaycan Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Bakü'ye vardı. Herzog'un Bakü seyahati için Türk hava sahasını kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle potansiyel açıdan tehlikeli görülen, Karadeniz üzerindeki daha uzun rotayı kullanmadan Azerbaycan'a ulaştığı ifade edildi. 

TÜRK YETKİLİ: TALEP GELMEDİ

Herzog'un Tel Aviv'den kalkan uçağının Türk hava sahasını geçerek Bakü'ye ulaşmasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtlayan bir Türk yetkili, Türk hava sahasının kullanımına ilişkin Türkiye'den herhangi bir talepte bulunulmadığını belirterek, Herzog'un tarifeli uçuşla gittiğinin anlaşıldığını ifade etti. Aynı yetkili, "Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kuralları gereği yolcu listeleri paylaşılmıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
AzerbaycanKaradenizHavacılıkPolitikaTürkiyeGüncelİsrailHerzogDünyaBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 13:29:56. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei