Hesarek Kayak Merkezi Sezonu Açtı

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Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonun açıldığı Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Hesarek Kayak Merkezi, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunuyor.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla dün kayakseverlere kapılarını açan merkez, misafirlerinin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sezonun ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişi Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan merkez, Bingöl'ün yanı sıra Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Şanlıurfa gibi illerden misafirlerini ağırladı.

Devlet yatırımı olarak yapılan 2 bin 500 rakımdaki Hesarek Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kayakseverlerin güvenli vakit geçirmesini sağlıyor.

Sezonun ilk gününde kayak yaparken kaza geçiren bir kişiye JAK timi ve UMKE anında müdahalede bulundu.

Ziyaretçilerden Orhan Bulut, AA muhabirine, Malatya'dan ailesiyle geldiklerini, hafta sonunu keyifli geçirdiklerini söyledi.

Kayak pistinin gayet güzel ve bakımlı olduğunu belirten Bulut, "Çevre illere kıyasla pistler güzel. Pistlerin sürekli ezilmesi gayet güzel. Bölge için bulunmaz nimet. Bugün aslında üç aile geldik. Kocaeli'den de bir misafirimiz var. Bugün tesiste konaklayacağız." dedi.

Bulut'un kızı Esila Bulut da snowboard yapmayı çok sevdiğini anlatarak, babasının kendisine snowboard öğrettiğini söyledi.

Merkez sayesinde eğlenceli bir hafta sonu geçirdiklerini dile getiren Bulut, "Bence herkes gelsin, çok eğlenir." diye konuştu.

"Çok talep oluyor"

Diyarbakır'dan gelen tur rehberi Baran Ay da haftanın 4 günü kayakseverleri Hesarek'e getirdiklerini belirtti.

Ay, "Her turda otobüslerle 150 kişiyi getiriyoruz. Çok beğenilen bir yer ve çok talep oluyor. Herkesi Hesarek'e bekleriz." ifadelerini kullandı

Bitlis'ten Mustafa Kızıltaş da ilk defa Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini anlattı.

"Merkez gayet güzel. Pist de güzel, insanlar eğleniyor. Bugün iş arkadaşlarımızla beraber geldik. Biz Sarıkamış ve Palandöken'i kullanıyoruz ama buraya da gelinebilir." diyen Kızıltaş, merkezi beğendiklerini dile getirdi.