Hindistan, saldırıya uğrayan gemiden 21 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Hindistan, saldırıya uğrayan gemiden 21 kişiyi kurtardı

Hindistan Donanması, Aden Körfezi'nden geçerken saldırıya uğrayan 'M/V True Confidence' adlı ticari gemiden 21 kişiyi kurtardığını duyurdu. Saldırının ardından Hindistan Donanması'na ait bir savaş gemisi bölgeye intikal etti. Kurtarılan mürettebat Cibuti'ye tahliye edildi.

07.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Hindistan, Aden Körfezi'nden geçtiği sırada uğradığı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü "M/V True Confidence" adlı ticari gemiden 21 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Donanması sözcüsü Vivek Madhwal, saldırının ardından "INS Kolkata" isimli güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Madhwal, bir Hint vatandaşı dahil mürettebattan 21 kişinin helikopter ve botlarla kurtarıldığı ve operasyonun ardından mürettebatın Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye tahliye edildiğini belirtti.

Sözcü Madhwal, sağlık ekiplerinin mürettebattan yaralananlara gerekli sağlık desteğini sağladığını da kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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