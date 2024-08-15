Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de konser verdi - Son Dakika
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Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de konser verdi

Hırvat çellist Stjepan Hauser, Maximum Uniq Açıkhava'da üç konserlik turne kapsamında Türkiye'de konser verdi. Hauser, birçok ünlü şarkıyı repertuvarında bulunduran bir konser sergiledi.

15.08.2024 00:46
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Hırvat çellist Stjepan Hauser, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi.

Charm Music Türkiye organizasyonuyla üç konserlik turne için Türkiye'ye gelen sanatçı, "Bach Prelude", "Secret Garden", "Caruso", "Pirates of the Caribbean", "Game of Thrones", "Livin' La Vida Loca", Shape of My Heart" ve "La isla Bonita"nın da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Geldiğiniz için teşekkür ederim. Muhteşem bir mekanda açık havadayız. Bu gece sizin için birçok güzel şarkı çalacağız." dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, konserin sonunda Tarkan'ın yorumuyla tüm dünyada ilgi gören, Sezen Aksu bestesi "Şımarık" şarkısını da yorumladı.

Sanatçı, bugün İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Geçen yıl ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçı, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvara sahip.

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de konser verdi - Son Dakika

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