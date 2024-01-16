Hırvatistan Dışişleri Bakanı: Görüşmeler iyi ilişkileri gösterdi

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin önemine işaret ederek "Görüşmeler sayesinde her iki ülke, karşılıklı iyi ilişkileri geliştirmedeki iyi niyeti ve iradeyi göstermiş oldu." dedi.

Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Grlic Radman, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için ülkesi adına başsağlığı diledi.

Grlic Radman, Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin "çok içten ve yapıcı" olduğunu vurgulayarak "Görüşmeler sayesinde her iki ülke, karşılıklı iyi ilişkileri geliştirmedeki iyi niyeti ve iradeyi göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan'ı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Grlic Radman, "Bu ziyaret sırasında 3 anlaşma imzaladı. Çok güzel diplomatik ilişkiler tesis edildi. Bu diplomatik ilişkiler, 32 yıldır devam ediyor ve bu süre içerisinde 50'den fazla karşılıklı anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar iki dost ülke arasında çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Grlic Radman, ikili ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmindeki artış dolayısıyla duyulan memnuniyeti vurgulayarak 2022'de ilk defa ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve bu miktarın 2023'te de korunduğunu aktardı.

Türk iş insanlarının Hırvatistan'da yatırım yapmasından memnuniyet duyduklarının altını çizen Grlic Radman, yatırımcıların Hırvatistan'da hoş karşılandığını söyledi.

Grlic Radman, ülkesinin birçok alanda potansiyele sahip olduğuna işaret ederek Türkiye'ye Hırvatistan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Konseyi ile yürüttüğü süreçte desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Grlic Radman, konunun ülkesi için önem arz ettiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu

Grlic Radman, Türkiye ile Hırvatistan'ın kültürel alanda da "çok güzel bir işbirliğine" sahip olduğunu vurgulayarak iki ülkenin deprem gibi doğal afetler sırasında da dayanışma gösterdiğini belirtti.

Barış, istikrar ve refahın sağlanmasının herkes için önem arz ettiğinin altını çizen Grlic Radman, Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin'deki durum ve Batı Balkanlar gibi konuların iki ülke için ortak menfaat arz ettiğini söyledi.

Grlic Radman, Türkiye ile Hırvatistan'ın iki önemli müttefik ve NATO üyesi olduğuna, ülkelerin Avrupa'daki rolüne işaret etti.

Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması'nın çok önemli olduğunu belirten Grlic Radman, bunun daha geliştirmesi ve kurumsal olarak kullanılması gerektiğini kaydetti.

Grlic Radman, ülkesinin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve ülkedeki halkların eşit şartlarda yaşamasına önem verdiğinin altını çizerek "Ülkemiz bu konuda barış, istikrar ve refah içeren geleceği arzu etmektedir." dedi.

Hırvatistan'daki depremde Dışişleri Bakanlığı binasının zarar gördüğünü söyleyen Grlic Radman, binanın yenilenmesinde Türk firmasının görev yaptığını vurguladı.

Grlic Radman, Bakan Fidan'ı binanın açılışına davet etti.

(Bitti)