Hırvatistan ve Irak'tan Barış Mesajı - Son Dakika
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Hırvatistan ve Irak'tan Barış Mesajı

İki ülkenin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istedi.

22.10.2024 15:46
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Hırvatistan ve Irak dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların bir an evvel sona ermesini temenni ettiklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, resmi temaslarda bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin, Hırvatistan ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, ülkenin Irak'a desteği için teşekkür etti.

Hırvat mevkidaşıyla güncel konuları da ele aldıklarını ifade eden Hüseyin, " İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları bölgede yeni çatışmalar çıkarabilir ve bundan endişe duyduğumuzu dile getirdik. Savaşa karşı olduğumuzu da belirttik. Son 50 yıldır çok fazla savaş yaşadık. Artık yeter. Halka istikrar ve güvenliği sağlayacak barıştan yanayız." dedi.

Hüseyin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yana olduklarını söyledi.

Gordan Grlic Radman da Irak ile işbirliğini geliştirmek istediklerini yineleyerek, "Avrupa Birliği (AB) Irak'ın bölge barışı ve istikrarı için kilit rol oynadığını düşünüyor. Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinden yana olduğumuzu belirttik." diye konuştu.

İki bakan ayrıca, Hırvatistan ve Irak arasında siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

16 Ekim'de İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna çıkan Hüseyin, dün Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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