Hitachi Energy Grevi Anlaşmayla Bitti: İlk 6 Ayda Ortalama Net Ücret 65 Bin Lira Oldu

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(İSTANBUL) - Hitachi Energy işletmesine bağlı dört fabrikada metal işçilerinin 4 Aralık'ta başlattığı grev anlaşmayla sonuçlandı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası, MESS'in daveti üzerine dün gerçekleşen ve gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Sözleşmeyle birinci 6 ay için ortalama net ücret 65 bin lira oldu.

Birleşik Metal-İş, MESS'e bağlı GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS'ten ayrılan Green Transfo'da 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine grev kararı almıştı. Kademeli olarak gerçekleştirilecek olan grev ilk olarak 4 Aralık'ta Hitachi'nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, metal işçilerinin grevi "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmiş ancak grevin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan işçiler karara rağmen hak arama mücadelelerine devam etme kararı almıştı. Alınan karar doğrultusunda diğer fabrikalarda da işçiler greve başlamıştı.

"Grevinin 20'nci gününde, MESS tarafından sendikaya masaya dönülmesi için çağrı yapıldı"

Grevlerin devam ettiği sırada, Hitachi işçilerinin grevinin 20'nci gününde, MESS tarafından sendikaya masaya dönülmesi için çağrı yapıldı. Bu doğrultuda gerçekleşen görüşmelerde anlaşmaya varılarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası varılan anlaşmayı ve anlaşmanın şartlarını X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Birleşik Metal İş Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"MESS'e bağlı Hitachi Energy işletmesine bağlı dört fabrikada 4 Aralık'ta başlattığımız grev, 20'nci gününde anlaşmayla sonuçlandı. MESS'in daveti üzerine dün (23 Aralık 2024 Pazartesi) saat 10.00'da başlayan ve gece geç saatlere kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamızın Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Genel Eğitim Sekreteri Özcan Atmaca, 1 Nolu Şubemizin yöneticileri, sendikamızın uzmanı ile Hitachi işletmesinin bütün iş yeri temsilcileri katıldı.

"MESS son olarak yüzde 40 ücret zammı teklif etmişti"

Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve 20 gündür kararlılıkla grevlerini sürdüren Hitachi işçisi üyelerimizin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı. Bilindiği üzere, MESS son olarak yüzde 40 ücret zammı teklif etmişti. Bugün yapılan görüşme sonucunda Hitachi işletmesinde toplu iş sözleşmesi şu şekilde bağıtlandı:

"Bu zam yöntemi ile işyerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65.000 TL oldu"

Birinci 6 ayda; 31 Ağustos tarihindeki saat ücretlerine önce yüzde 20 zam yapılacak, daha sonra 40 TL eklenecek, bunun ardından da her bir kıdem yılı için 12 yılı geçmemek üzere 1,5 TL/saat eklenecek. Bu zam yöntemi ile iş yerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65 bin TL oldu. Ele geçecek ücretler net 44 bin bin lira ile net 107 bin TL arasında değişmektedir. İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise yüzde 20 oranında artış yapılacak. Ancak son 6 aylık enflasyona çıkan enflasyonun yüzde 20'si eklenecek, çıkan oranın yüzde 20'yi aşması halinde bu oran uygulanacak. Böylece, 1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak. 1 Mart 2025 tarihinde iş yerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78 bin TL olacak. Üçüncü 6 ayda (2025 yılı 1 Eylül tarihinde) son 6 aylık enflasyon ve bu enflasyon oranının yüzde 20'si eklenerek, çıkan oran kadar ücret zammı yapılacak. Dördüncü 6 ayda, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılacak.

"Sosyal haklarda yüzde 90 ile yüzde 256 arasında değişen oranlarda zam yapılacak"

Sosyal haklara ise; sözleşmenin birinci yılında yüzde 90 ile yüzde 256 arasında değişen oranlarda zam yapılacak. İkinci yılda ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ücret zammı ve aylık yapılan ödemelerle birlikte sözleşmenin birinci 6 ayında ücretlerde yüzde 60,5 oranında artış sağlanmış oldu. MESS'in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Haksız ve hukuksuz grev yasağına, tüm zorluklara rağmen 20 gündür emekleri, ekmekleri ve hakları için direnişlerini kararlılıkla sürdüren Hitachi Energy işçileri, bu onurlu mücadelelerinin sonucunu aldı. Aynı zamanda işçi sınıfının temel, evrensel, anayasal hakkı olan grev hakkının savunulması için yürüttüğümüz bu mücadelede yanımızda olan, dayanışma gösteren tüm sınıf kardeşlerimize, sendikalara, emek örgütlerine, emekten yana siyasi partilere, tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz."

DİSK de X hesabı üzerinden, "Haksız ve hukuksuz grev yasağına, tüm zorluklara rağmen 20 gündür emekleri, ekmekleri ve hakları için direnişlerini kararlılıkla sürdüren Hitachi Energy işçileri, bu onurlu mücadelelerinin sonucunu aldı" açıklamasında bulundu.