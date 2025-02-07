Halk sokağa döküldü! Trump\'ın temsilcisi Lübnan\'ı ayağa kaldırdı

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Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un, Hizbullah'a yönelik açıklamalarını protesto etti.

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİNDEN PROTESTO

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, çok sayıda Hizbullah destekçisi Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanarak büyük bir eylem düzenledi. Hizbullah bayrakları ve eski liderleri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Ortagus'un Hizbullah'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Protestocular, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım lehine sloganlar attı.

ORTAGUS NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ortagus, "ABD'de ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "İsrail'e Hizbullah'ı yendiğini için teşekkür ederim" diyen Ortagus, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolünün olduğunu ileri sürdü.

DAVUT YILDIZI YÜZÜK TAKTI

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açtı.