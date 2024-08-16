Hizbullah Yer Altı Tünelleriyle İsrail\'e Gözdağı Verdi

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- Hizbullah yer altı tünelleri ile İsrail'e gözdağı verdi

Devasa genişlikteki tünellerden, füze yüklü kamyonlar geçiyor

Hizbullah: "Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır"

BEYRUT - Devasa yer altı tünellerinin görüntüleriyle İsrail'i tehdit eden Hizbullah, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılacaktır" açıklamasını yaptı.

Lübnan'ın güneyinde sık sık İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, yer altı tünellerinin videosunu yayınladı. Hizbullah, devasa tünellerden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı görüntülerle İsrail'e göz dağı verdi. Hizbullah'ın Imad 4 adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasalandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti. Hizbullah görüntülerde yer verdiği "Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip. İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa İsrail hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Shmona'den Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır" ifadeleri ile İsrail'e sert mesaj verdi.

Görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyulabiliyor.