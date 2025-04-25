Hızlı Tren Hattı 2035'te 6 Bin Km Olacak - Son Dakika
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Hızlı Tren Hattı 2035'te 6 Bin Km Olacak

TCDD Genel Müdürü Yalçın, hızlı tren hattının 2035'te 6 bin km'ye çıkacağını duyurdu.

25.04.2025 21:59
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, 2 bin 500 kilometrelik hızlı tren hat uzunluğunun 2035 yılında 6 bin kilometreye kadar çıkacağını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Yalçın, mezun olduktan 28 yıl sonra yeniden KTÜ'de olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yıllar içinde Türkiye'nin geldiği noktanın çok kıymetli olduğunu belirten Yalçın, zahmet olmadan rahmet olmadığını vurguladı.

Yalçın, bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi başına yetebildiğine işaret ederek, ülkenin özellikle savunma sanayisinde dünyada söz sahibi, kendi trenlerini, lokomotiflerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiğini vurguladı.

Ülkenin kendine güvenen, ülkeyi bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara taşıyabilecek bir nesle sahip olduğunun altını çizen Yalçın, "Bu neslin Trabzon'daki KTÜ'den mezun olan biri olarak bu bayrağı taşıyorum. Bu sorumlulukla tüm attığımız adımlarda KTÜ mezunlarına yakışır, iş tutuşlarıyla, yaklaşımıyla, vatan ve bayrak sevgisiyle ön plana çıkan üniversitenin temsilciliğini yapıyorum." dedi.

Demir yolunun tarihi hakkında bilgiler veren Yalçın, dünyada demir yolunun ilk kez 1825'te İngiltere'de uygulanmaya başlandığını, Anadolu'da ilk demir yolunun temelinin 1856 yılında İzmir- Aydın arasında atıldığını aktardı.

Yalçın, Türkiye'nin bugün itibarıyla yaklaşık 14 bin kilometrelik bir hatta sahip olduğunu dile getirerek, "Bunun yaklaşık 2 bin 500 kilometresi yüksek hızlı tren hattı, 11 bin kilometrenin üzerinde de konvansiyonel hat dediğimiz ana hat bölgesel trenlerimizi işlettiğimiz yolcu ve yük taşıdığımız hatlarımız var." diye konuştu.

Demir yollarının dünyada kent içi raylı sistemler ve ulusal raylı sistemler başlıkları altında tanımlandığını belirten Yalçın, Trabzon'da hafif raylı sistem projesinin hazırlandığını ve önümüzdeki yıllarda hayata geçirileceğini kaydetti.

Yalçın, Türkiye'de teknolojinin gelişmesi, güçlenmesi ve yatırımların artmasıyla birlikte ana hat trenlerinin sayısının azaldığını, hızlı tren sayısının ise arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık Ankara'dan Sivas'a kara yoluyla 7,5-8 saat süren mesafeyi şu anda hızlı trenimizle 2 saat 25 dakikaya kadar alabiliyoruz. Bunlar insanların hem konforunu, hem beklentilerini, hem planlama yaparken ulaştırmada geçen zamanın beklentilerine cevap verebileceğimiz yeni sistemlerimiz. 2 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren sistemimiz var. İnşallah şu anda yapımı devam edenlerle beraber 2035 yılında 2 bin 500 kilometrelik hattımız 6 bin kilometreye kadar çıkacak."

Mevcut hatlarıyla yolcu taşımacılığıyla beraber yük taşımacılığı da yaptıklarını dile getiren Yalçın, "Sanayimizin ürettiği yükleri, fabrikalardan ve üreticilerden hem limanlara indirilmesi, hem ihracat yükü olarak Türkiye'nin dışına taşınması noktasında da Demiryolları AŞ olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise KTÜ'nün büyük bir ismi olduğunu belirtti.

Makine mühendisliği bölümünün önemine değinen Çuvalcı, KTÜ'nün 258 bin mezununun olduğunu, makine mühendisliği bölümünün de 50 yıldır mezun verdiğini aktardı.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol ile Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyhan da konuşma yaptı.

Fakültenin bahçesine konumlandırılan lokomotif simülatörünü öğrenciler kullanarak tecrübe edindi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hızlı Tren Hattı 2035'te 6 Bin Km Olacak - Son Dakika

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