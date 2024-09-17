Hızlı Tren Projeleri 4 Yılda Tamamlanacak - Son Dakika
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Hızlı Tren Projeleri 4 Yılda Tamamlanacak

Hızlı Tren Projeleri 4 Yılda Tamamlanacak

Bakan Uraloğlu, Çorum-Kırıkkale ve Çorum-Samsun hızlı tren hatlarının 4 yılda bitirileceğini açıkladı.

17.09.2024 14:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yıl Çorum- Kırıkkale Hızlı Tren Hattı'na başlarsak, maksimum 4 yılda bitiriyoruz. Aynı şekilde de 2025 Çorum- Samsun arasını ihale edersek, onu da 4 yılda, iyi ihtimal 2028, 2029 ama 2030'a kalmadan inşallah bitiririz. Hedefimiz bu." dedi.

Bakan Uraloğlu, partisinin Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kırıkkale'den Samsun'a gelecek 300 kilometrelik Samsun- Ankara Hızlı Tren Hattı'nın projesinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, bunu yatırım programına aldıklarını söyledi.

Kırıkkale'den Çorum'a kadar olan hattın ihalesini bu sene yapacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Kalan kısmını da önümüzdeki yıl yapacağız. Bir kere bu, Samsun Limanı'nı bütün Türkiye'ye bağlamanın birinci gerekliliğidir. Sadece Samsun Limanı'nı bütün Türkiye'ye bağlamıyoruz. Bu hatla Irak'taki, Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'nı, yolu bitirdiğimizde Karadeniz'e de bağlamış olacağız. Yani kendimizi böyle dar bir koridora hapsetmeyelim. Tam uluslararası bir koridordan bahsediyoruz ve bu artık ihale aşamasında, önümüzdeki sene yapımına başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki hızlı tren hattının 300 kilometreye yakını tünel olacak

"Karadeniz'e hızlı tren nereden gider?" diye çok tartışıldığını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

" Trabzon'a mı insin, Rize'ye mi insin, Giresun'a mı insin?' şeklinde birçok tartışma oldu. Bunların belli çalışmaları da oldu ama son geldiğimiz aşamada, bunun ete kemiğe büründürülmesi noktasını 2022, hatta 2023 olarak söyleyebiliriz. Niye? Özellikle hızlı trenle, yüksek hızlı trenle yolcu taşıyacaksak sahil şeridinden geçmemiz gerekiyor. Sahil şeridinde kim var? Samsun var, ilçeleri var, Ordu var, ilçeleri var, Giresun aynı şekilde. Trabzon, Rize ve Artvin'in ilçelerinden Sarp'a kadar giden, oradan da Gürcistan'a bağlanacak bir hattı konuşuyoruz. Bunun da ön proje çalışmalarına başladık. Net bilgi budur. Bu coğrafyada yaklaşık 510 kilometre civarında bir hattan bahsediyoruz ve bunun 300 kilometreye yakını da tünel olacak. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Yani bugünden yarına hemen bir beklenti oluşturmamız kesinlikle doğru değil. Bunu doğru yönetmemiz gerekir."

Karadeniz'in ve Samsun'un ihtiyaçlarını bildiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bu yıl Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı'na başlarsak, maksimum 4 yılda bitiriyoruz. Aynı şekilde de 2025 Çorum-Samsun arasını ihale edersek, onu da 4 yılda, iyi ihtimal 2028, 2029 ama 2030'a kalmadan inşallah bitiririz. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Samsun'da hafif raylı sistemin havalimanı ve otogara uzatılması konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Samsun'da eğer raylı sistemi otogara getiremezsen, otogarı raylı sisteme getiririz gibi tam bir Karadenizli'ye yakışan pratik, çözümcül yaklaşım var. Onu da Büyükşehir Belediyemiz ile istişare ederiz. Burada hem teknik olarak mümkün olması hem de yeterince taşıma potansiyelinin, talebinin olması lazım. Çünkü raylı sistemler tek başına düşündüğümüz zaman, Devlet Demiryollarının yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum, zarar ediyor ama ülke için hep kardır, onu da net söylüyorum. Yani Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına ama ülke için kardır. Niye? Akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla onun için, bu hesabı da yaparak doğru kararı beraberce verebileceğimizi düşünüyorum."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile AK Parti'nin 14 ilden milletvekilleri katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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