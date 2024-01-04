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Hollanda, İsrail Bakanlarının Filistinlilerin göç etmeleri çağrısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Hollanda, İsrail Bakanlarının Filistinlilerin göç etmeleri çağrısına tepki gösterdi

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Maliye Bakanının Filistinlilerin Gazze'den göç etmeleri çağrısına tepki göstererek, bu açıklamaların sorumsuzca olduğunu belirtti. Ayrıca Hollanda, İran'daki terör saldırılarını da kınadı ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Hollanda, İsrail Bakanlarının Filistinlilerin göç etmeleri çağrısına tepki gösterdi
04.01.2024 - 02:11,  Güncelleme: 02:12
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Hollanda, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini" isteyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze'den yeniden yerleştirilmesine ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır." ifadesi yer aldı.

Hollanda yönetiminin iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Hollanda, İran'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırıları da kınandı.

Açıklamada, "Hollanda, İran'ın Kirman şehrinde bugün meydana gelen saldırıları şiddetle kınamaktadır. İran'da meydana gelen yüksek sayıdaki ölüm ve yaralanmalar derin üzüntü yaratmaktadır. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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