Hollanda, İsrail'e seyahat uyarısında bulundu

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Hollanda hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncudan kırmızıya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, dün İran ve bazı müttefiklerinin İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği, bu nedenle başka saldırıların gerçekleşmesinin göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

İsrail'de güvenlik durumunun belirsiz olduğu ve daha da kötüleşebileceği belirtilen açıklamada, "İsrail'e seyahat etmeyin. Durumunuz ne olursa olsun oraya gitmeyin." ifadesi kullanıldı.

Seyahat tavsiyesi turuncu olan ülkelere acil olan seyahatler, kırmızı olan ülkelere ise seyahat edilmemesi öneriliyor.

Bakanlık, iki gün önce seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail- Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğunu bildirmiş ancak turuncu koduna rağmen "mevcut durum" nedeniyle İsrail'e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesini tavsiye etmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.