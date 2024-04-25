Hollanda\'nın Ankara Büyükelçiliği, "Kral Günü" resepsiyonu düzenledi

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Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hollanda milli günü dolayısıyla "Kral Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Wijnands, burada yaptığı konuşmada, eşi Carmen Wijnands ile ilk günden bu yana Ankara'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Hollanda Kralı Willem Alexander'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini kaydeden Wijnands, kraliyet ailesinin isminin "turuncu" anlamına gelmesi nedeniyle Hollanda'da bu rengin önemli olduğunu dile getirdi.

Wijnands, ülkesinin diğer önemli sembolünün de lale olduğuna işaret ederek, lalenin Hollanda'ya Osmanlı Devleti'nden geldiğini anımsattı.

Bu yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yılını kutladıklarına dikkati çeken Wijnands, bu özel ilişkinin yıl dönümünü kutlamak için 26 Temmuz'da Hollandalı-Türk sanatçı Karsu'nun Ankara'da ücretsiz açık hava konseri vereceğini açıkladı.

Wijnands, Türkiye ve Hollanda'nın birçok yönden çok yakın ortaklar olduğunu, ticari ilişkilerin yüzyıllar önce başladığını, şu anda 3 binin üzerinde Hollandalı şirketin Türkiye'de aktif olduğunu ifade etti.

Hollanda, Türkiye'deki en büyük uluslararası yatırımcı

Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük uluslararası doğrudan yatırımcı olmasından gurur duyduğunu aktaran Wijnands, "Ülkelerimiz arasında ticareti güçlendirmek, daha fazla işbirliği sağlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Wijnands, Hollanda ile Türkiye arasında pek çok kişisel bağ ve aile bağı da bulunduğunu, Hollanda'da 500 binden fazla Türk kökenli yaşadığını söyledi.

İki ülke arasında siyasi işbirliğine dikkati çeken Wijnands, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta Lahey'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Wijnands, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini belirterek, "Bunlar, özellikle Türkiye'nin süregelen jeopolitik sınamalarla başa çıkmadaki önemli rolü ve NATO müttefikleri olarak işbirliğimizin büyük önemi göz önünde bulundurulduğunda hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Kral Günü" kutlamasını iptal ederek Kahramanmaraş'a "Lale Eğitim Merkezi" açmaya gittiklerini aktaran Wijnands, bu merkezin depremlerden etkilenen kadın ve çocukları desteklemek için kurulduğunu söyledi.

Wijnands, Kahramanmaraş'tan bir grubun da resepsiyonda bulunduğuna işaret ederek, merkezdeki kadınların sanat terapisi kapsamında orada çalıştığını ifade etti.

Hollanda-Türkiye dostluğunu kutladıklarını söyleyen Wijnands, Türkçe olarak "Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." sözleriyle konuşmasını tamamladı.