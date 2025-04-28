2\'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek kaçtıkları belirlenen 2'si eski polis 3 şüpheli Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrol sırasında araçta bulunan kişilerin dün Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı olayının şüphelileri B.K., S.D. ve E.C. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

2'Sİ POLİS ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. ve S.D.'nin eski polis olduğu, E.C.'nin ise 5 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Suşehri Polis Merkez Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ilçeye gelen Artvin Hopa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.