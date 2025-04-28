2'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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2'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen 2'si eski polis 3 şüpheli, Sivas'ın Suşehri ilçesinde kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelilerin üstünde olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.

28.04.2025 20:49
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Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek kaçtıkları belirlenen 2'si eski polis 3 şüpheli Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrol sırasında araçta bulunan kişilerin dün Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı olayının şüphelileri B.K., S.D. ve E.C. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

2'Sİ POLİS ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. ve S.D.'nin eski polis olduğu, E.C.'nin ise 5 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Suşehri Polis Merkez Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ilçeye gelen Artvin Hopa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

2\'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Resul Bey:
    polisle " eski polis " arasında bir fark yok mu? çakallığın lüzumu yok.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2'si polis çıktı! Markete silahlı saldırı düzenleyenler kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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