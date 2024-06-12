Hrant Dink davasında Ogün Samast'ın dosyasının düşürülmesi istendi

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın da "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı 12 sanıklı davada, aralarında Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın dosyasının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmesi istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Sanıkların ve Dink ailesinin avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkındaki dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, Adem Sağlam hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, Sağlam'ın üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" suçlarından yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istenirken, yakalamalı sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyasının ayrılması talebinde bulunuldu.

Söz alan sanık Ogün Samast, "Mütalaaya katılıyorum, savunma için ek süre istemiyorum." dedi.

Diğer sanıklar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalandırılması talep edilen sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmetti.

Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Davanın geçmişi

Hrant Dink cinayetine ilişkin 26 Mart 2021'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, bazı sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilmiş, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrılırken, ölen Şeref Ateş hakkındaki dava düşmüştü.

Mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında başka suçlardan da işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırmış, mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılık da 15 sayfalık yeni bir iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın, Hrant Dink'in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürüleceğinden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülükleri bulunmalarına rağmen cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayıp Dink'e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamadıkları ve FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtiliyor.

Sanıkların, cinayetin önlenmesi ve müdahale edilmesi noktasında yetki ve sorumlulukları bulunmasına rağmen olay tarihine kadar görevlerini yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmalli davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları öne sürülüyor.

İddianamede, dönemin Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk ve komiser yardımcısı Adem Sağlam'ın "anayasayı ihlal", "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Sanıklar Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri öngörülen iddianamede, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Samast hakkındaki yeni dava 11 sanıklı dosyayla birleşti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetin tetikçisi Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianamede ise Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ogün Samast'ın "suça sürüklenen çocuk" olarak gösterildiği iddianamede, Arat, Delal, Hasrof ve Rahil Dink ile Sera Dink Nazarıan'a "müşteki" olarak yer alıyor.

Yasin Hayal'in "suç örgütü yöneticisi olmak", Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan ceza aldıkları anımsatılan iddianamede, Samast'ın FETÖ üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği anlatılıyor.

Ogün Samast'ın örgütün yönetici ve üyeleriyle irtibatını gösteren deliller ele geçirildiği belirtilen iddianamede, bir kısım delillerin bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le Samast'ın, Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu aktarılıyor.

Samast'ın, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olduğu için bu suç üçte bir oranında düşürülürken, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan yarı oranındaki artırımla yine aynı cezaya çarptırılması öngörülüyor.

Samast hakkındaki bu iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki "anayasayı ihlal", "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Samast 15 Kasım'da tahliye edilmişti

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 25 Temmuz 2011'de Hrant Dink'e yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya düşürmüştü.

Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti.

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapse çarptırılmıştı.

Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.