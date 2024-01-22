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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranları ile ilgili yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirtti. Yapıcıoğlu, bu kararın özellikle en düşük Bağ-Kur ve SGK emeklileri için zorluk yarattığını ve milletin nasıl geçineceğini düşündüğünü ifade etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak
22.01.2024 - 23:02,
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HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz dedik ki en düşük emekli maaşı 15 bin liranın altında olmasın. Fakat takip ettiğimiz üzere özellikle en düşük Bağ-Kur ve SGK emeklileri için 10 bin TL olacağı karara bağlandı. Millet şimdi kara kara düşünüyor. Bu parayla nasıl geçineceğim diye. Evet, çarşıda pazarda özellikle çalışan kesimlerde vaziyet bu." dedi.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van, Ağrı ve Bitlis illeri ile Mardin, Şanlıurfa, Bingöl ve Van illerine bağlı 8 ilçenin aday tanıtım programına katıldı. Van'ın Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen aday tanıtım programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bir süre önce TBMM kürsüsünde yaptığı açıklama sonrası kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

'KENDİ ETRALARINI ÇİZMİŞ OLDUKLARI DAİRENİN İÇİNDE DÖNÜP DURSUNLAR'

Özgür Özel'i kendi kültürüne yapancı bir kişi olarak değerlendiren Yapıcıoğlu, "Batıdan tercüme fikirleri ile papağan gibi tekrarlıyor, bununla da aydın geçiniyor. Sonra da her seçim döneminde aynı hikayeleri dinlemek zorunda kalıyor. Olsun, biz onlara kulak asmayacağız. Onlar zaten bulmuş bulacağını. Bırakın onları kendi haline. Onlar o dairenin, kendi etraflarını çizmiş oldukları dairenin içerisine dönüp dursunlar." diye konuştu.

'MİLLET KARA KARA DÜŞÜNÜYOR'

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranları ile ilgili de açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Biz dedik ki en düşük emekli maaşı 15 bin liranın altında olmasın. Fakat takip ettiğimiz üzere özellikle en düşük Bağ-Kur ve SGK emeklileri için 10 bin TL olacağı karara bağlandı. Millet şimdi kara kara düşünüyor. Bu parayla nasıl geçineceğim diye. Evet, çarşıda pazarda özellikle çalışan kesimlerde vaziyet bu." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, açıklamalarının ardından 3 il ve 8 ilçedeki adaylarını sahneye çağırıp, tanıttı.

Kaynak: DHA
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