Hukuk Barajı 125 Bine Döndü

HUKUK fakültesine girişte başarı sıralaması barajının 125 binden 100 bine yükseltmesine karşı Danıştay'a başvuran Arda Kuzey Keskin (20), barajın yeniden 125 bine düşürülmesini sağladı. Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun" dedi.

Yalova'da yaşayan Arda Kuzey Keskin, baba mesleği olan ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu avukatlık için üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. Ancak hazırlık sürecinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması barajını değiştirdi. 125 bin olan baraj, 100 bin oldu. Sınav sonucunda 112 bin 836'ncı olan Keskin, bu değişikliğin mağduriyet yarattığını savundu. Arda Kuzey Keskin, 1 yıldan uzun süredir sınava hazırlandığını, YÖK'ün sınavın yapılmasına yalnızca 4 ay kala hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde geçerli olan başarı sırası şartını yükselttiğini belirtti. Önceki yıllarda geçerli olan 125 bin başarı sırası şartına güvenerek çalıştığını söyleyen Keskin, bu kadar önemli bir kararın sınavdan kısa süre önce alınamayacağını ifade etti. Hazırlık yapan öğrenciler açısından bu kararın ani ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Arda Kuzey Keskin, yeni düzenlemenin eğitim hakkını ölçüsüz bir şekilde kısıtladığını, getirilen 100 bin başarı sırası şartının gerekçesinin de net biçimde açıklanmadığını ileri sürerek Danıştay'a dava açtı. Mahkeme, 2025- YKS Kılavuzu'nda yer alan ve hukuk fakültelerine yerleştirmede esas alınan başarı sırasının 100 bin olarak belirlenmesine yönelik işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi. Kararın ardından YÖK de başarı sırasını yeniden 125 bine düşürdü.

'KARARI DANIŞTAY'A TAŞIDIK'

Sene başından itibaren 125 bininci sıralamaya göre çalışma yaptığını ve sınav sonucunda da 112 bin 836'ncı olduğunu vurgulayan Arda Kuzey Keskin, "Sene ortasında da baraj 100 bine indirildi. O yüzden bu kararı Danıştay'a taşıdık. Avukat olmadan da ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ve 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlısı olsun. Hukuk düşünüyorum. Koç Üniversitesi'ni yazmayı planlıyorum. Babam avukat. Ben de o yoldan devam etmek istiyorum" diye konuştu.

'BİR NESLİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Keskin'in avukat olan babası Kaan Keskin de bir neslin kaderini değiştirdiklerini belirterek, "YÖK'ün hukuk fakültelerinin 125 bin olan barajını sene ortasında 100 bine yükseltmesi, bütün öğrenciler arasında mağduriyete neden olmuştu. Biz bu mağduriyetin giderilmesi için dava açtık. Sağ olsun Danıştay yargımız, bu konuda yürütmenin durdurulması kararı verdi. Tekrar 125 bin barajını getirdi. Bütün öğrencilere hayırlı, uğurlu olsun. Biz dava açtığımız esnada YÖK kontenjanı düşürdü. Bu da ayrı bir mağduriyete neden olmuştur. Normalde 125 bine düşürülen baraj ile birlikte kontenjanın da tekrar yükseltilmesi gerekmektedir. Bu konuda da YÖK yetkililerinden öğrenciler adına yardım bekliyoruz. Oğlumun da avukat olmasını istiyorum. Çok çalıştı, gayret harcadı ama YÖK'ün bu kararıyla mağdur olmuştu. Yargı mağduriyetimizi giderdi. Yetkililere teşekkür ediyoruz. YÖK de yargı kararına uydu. Hukuk fakültelerine 125 bin barajını yeniden getirdi. Bütün öğrencilere hayırlı olsun. Bir neslin kaderini değiştirdik diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.