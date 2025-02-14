"Hükümetler Arası Zirveye Doğru, İtalya ve Türkiye Arasında Büyüyen Sinerji" paneli

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Ankara'da, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin katılımıyla "Hükümetler Arası Zirveye Doğru, İtalya ve Türkiye Arasında Büyüyen Sinerji" başlıklı panel düzenlendi.

İtalya Dostluk Derneği'ndeki (Casa Italia) etkinliğe Büyükelçi Marrapodi'nin yanı sıra İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Savunma ve Güvenlik Araştırmacısı Arda Mevlütoğlu ve İtalya Dostluk Derneği Başkanı Musa Toprak katıldı.

CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta moderatörlüğünde yapılan etkinlikte, İtalya-Türkiye ilişkileri ele alındı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 1500'den fazla İtalyan şirketin olduğunu belirten Marrapodi, ikili ilişkilerin her gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

Marrapodi, nisanda Roma'da İtalya-Türkiye Hükümetler Arası Zirvesi'nin düzenleneceğini ve etkinliğin ikili ilişkileri geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Büyükelçi Marrapodi, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanları ağırlamaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaretin 32 milyar doları aştığını ifade eden Marrapodi, otomotiv sektöründen yapay zekaya kadar iki ülkenin birlikte çalışabileceği çok alan olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözlerini hatırlatan Marrapodi, "İtalya ile Türkiye arasındaki bu uzun soluklu ve derin dostluğun bir sonraki bölümünü de bu şekilde göklere bakarak inşa etmeliyiz." dedi.

"Türkiye'nin yatırımcılar için çok büyük fırsatlar sunuyor"

Pietro Alba ise iki ülke arasındaki ticari ve tarihi ilişkilerin çok eskilere dayandığını hatırlattı.

"Türkiye, küresel ticaret için kilit bir oyuncu haline geldi." ifadesini kullanan Alba, ayrıca Türkiye'nin yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Alba, genç nüfusu, çok sayıdaki üniversitesi ve İngilizce bilen nitelikli elemanlarıyla Türkiye'nin uluslararası alandaki önemini hatırlattı.

Türkiye-İtalya ilişkileri gelecekte "çok daha verimli" olabilir

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, tarihi eskiye uzanan Türkiye-İtalya ilişkilerinin son 10 yılda geliştiğini, bu ilişkilerinin gelecekte "çok daha verimli" olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Giorgia Meloni'nin "bölgesel konularda iyi bir ortaklık geliştirdiğini" söyleyen Açıkalın, ikili arasındaki ilişkilerin yalnızca Türkiye ve İtalya açısından değil, Akdeniz, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika bakımından da önemini vurguladı.

Açıkalın, iki ülke arasındaki işbirliğinin savunma sektöründeki projelerle daha da derinleşeceğini öngördüğünü kaydetti.

İkili ilişkilerde "yeni bir devir"

Arda Mevlütoğlu, Türkiye ve İtalya'nın savunma alanındaki işbirliğinin tarihsel bağlamda çok eskiye dayandığını hatırlatarak, ikili ilişkilerde "yeni bir devre" doğru gidildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketlerinden Baykar'ın 35 ülkede faaliyet alanı olduğunu belirten Mevlütoğlu, Baykar'ın ayrıca etkili ve uygun fiyatlı çözümler bulabildiğini belirtti.

Mevlütoğlu, İtalya'nın "güvenilir bir partner olarak" uzun zaman önce kendini kanıtladığını ifade etti.

Eğitim alanındaki ilişkiler

Musa Toprak da İtalya Dostluk Derneği'nin Ankara'daki ve diğer kentlerdeki faaliyetlerine değindi.

İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eğitim alanında da geliştiğine dikkati çeken Toprak, bu konuda İtalya gibi bir ortağa sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.