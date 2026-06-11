Akar'dan CHP'li Başarır'a yanıt: Maça gitmiyoruz - Son Dakika
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Akar'dan CHP'li Başarır'a yanıt: Maça gitmiyoruz

11.06.2026 17:36  Güncelleme: 17:37
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD seyahati tezkeresine ilişkin CHP'li Başarır'ın 'Maça mı gidiyorsunuz' sözüne 'Hayır, parlamenter diplomasi çerçevesinde ziyaret' diyerek yanıt verdi. Ayrıca Duru-67 gemisi olayı, Uzman Erbaş Kanunu ve bedelli askerlikle ilgili açıklamalar yaptı.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu'nun ABD seyahatiyle ilgili Genel Kurul'da okunan tezkeresine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Maça mı gidiyorsunuz" şeklindeki ifadesine ilişkin, "Cevap büyük harflerle hayır. Maça gitmiyoruz. Günlerden beri aylardan beri yapılan bir girişim var, çalışma var. Orada senato var. Orada kongre var. Dolayısıyla oradaki muhataplarımızla bir görüşmelerimiz söz konusudur" değerlendirmesini yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, komisyonda kabul edilen 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin ardından değerlendirmede bulundu ve gazetecilerinsorularını yanıtladı.

Söz konusu kanun teklifinin çalışmalarına 2024'te başlandığını belirten Akar, "7517 sayılı Kanunu kabul ettik ve daha sonra bu Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi ve bazı konuların maddeleri iptal edildi. Bu dört iptal edilen madde dahil diğer maddelerin yeniden geliştirilmesi de söz konusudur. Düzenleme öngörülen sicil konuları, disiplin hükümleri vardı. Bunlarla ilgili de iptal edilen dört maddedir" dedi.

Akar, Anayasa Mahkemesi'nin bu şekilde iptaller yapınca yasama da mecburen yönetmelik hükümlerini kanunlara derc etmek zorunda kaldığını belirterek, "Burada bir anlayış farkı oldu. 2024'te 'Kanunda bazı şeyleri çerçevesini çizelim. Daha sonra da bu yönetmelikte ayrıntılarını ifade ederiz' şeklinde bir düşünceyle bu kanun yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin iş ağırlığı doğrultusunda da şimdi bu yönetmelik hükümlerini de kanunlara derc ettik ve o şekliyle takdim ettik. Bu yeni tasarının ağırlıklı olarak yeniden düzenlenen maddelerde de bu iptal hükümleriyle ilgili toplam yedi madde bu nedenle yeniden adli olarak düzenlendi" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda çalışma yapıldığını kaydeden Akar, "Bunun dışında ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında değişen durumlar var. Tabii ki bunlara da ayak uydurmak zorundayız. Bu ihtiyaçları karşılamak, bu sorunları gidermek zorundayız. Dolayısıyla bu konuda da kanunda bazı değişiklikler söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"DURU-67 GEMİSİ İLE İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI, ALINIYOR"

"Duru-67 gemisi ile ilgili bir Türk balıkçı hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı kim yaptı? Ekonomik bölge içinde miydi? Karasuları içinde miydi" sorusunu Akar, şöyle yanıtladı:"

"Şimdi onunla ilgili bazı bizde genel bilgiler var. O olay detaylı bir şekilde ilgili makamlar tarafından takip ediliyor. Gerek tedbir alındı, alınıyor. İkazlar yapıldı, yapılıyor ve buna göre de yapılması gereken tedbirler neyse yapılacak ve bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın mutlaka bunun tedbiri ve çözümü gerçekleştirecek. Dünkü toplantı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız da çok açık ve net ifade ettiği gibi bize karşı yönelen tehdit ve listelere karşı her türlü olayı yakından biz takip ediyoruz. İlgili makamlarımız değerlendiriyor ve Cumhurbaşkanımız, 'Bizim tedbirimiz net ve sert olur' diyor."

AKAR'DAN CHP'Lİ BAŞARIR'A YANIT: CEVAP BÜYÜK HARFLERLE HAYIR

Akar, Milli Savunma Komisyonu'nun ABD seyahatiyle ilgili Genel Kurul'da okunan tezkeresine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Maça mı gidiyorsunuz" söylemini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Cevap büyük harflerle hayır. Maça gitmiyoruz. Günlerden beri aylardan beri yapılan bir girişim var, çalışma var. Orada senato var. Orada kongre var. Dolayısıyla oradaki muhataplarımızla bir görüşmelerimiz söz konusudur. Bu parlamenter diplomasi çerçevesinde birçok ülkeye bu tür ziyaretleri yaptık, yapıyoruz. Amerika'dan konuşuluyor, görüşülüyor. Burada diğer bir husus da orada herhalde aceleyle böyle bir konuşma atlandı. Başlangıçta genel sekreterdi, benimle alakası yok. Orada arkadaşlar yanlış telafuz ettiler, sehven telafuz ettiler diyelim. Bizim dışımızda genel sekreterlik çalışıyor. Divana veriyor. Divan da onu okuyor, oylatıyor. Burada esas mesele onay alınması ve onay alındıktan sonra tarih, kimler katılacak, neler görüşülecek, program ne olacak falan gibi çalışmalar yapılıyor. Orada bir yanlış anlaşılma var."

AKAR İLE GAZETECİ ARASINDA "BEYAZ SAÇ" DİYALOGU

"Eski bir Milli Savunma Bakanı olarak bu bedelli askerlik parası yarım milyona denk geliyor. Çok yükselmedi mi" sorusuna Komisyon Başkanı Akar, "Orada kurallar var, 2019'da bu kanun çıkarken yapılan her seferinde... Hatırlayın o zaman siz saçı başı beyaza boyatmışsınız, biliyorsunuzdur bu işleri" dedi. Bunun üzerine soruyu soran gazeteci, "boya değil efendim" diye yanıtladı."

Akar da gazeteciye "saflaşma" diye gülerek sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden ne oluyordu? 'Bedel çıkacak mı çıkmayacak mı' bir tartışma konusuydu. Eskiden 'bedel çıkınca kaç lira olacak?' Bir tartışma konusuydu. 'Döviz kaç lira olacak' diye soruluyordu. Bu ne oldu şimdi? Altı asteğmen maaşına endekslendi. Yurt içi yurt dışı herhangi bir böyle ayrım yapmayalım. Avantajları var, dezavantajları tarzı var birleştirelim, bedelli askerlik altı asteğmen maaş bunun döviz karşılığı da döviz askerlik karşılığı şeklinde belirlendi. Bu istikamette devam ediyor."

"BENİM O KONULARA GİRMEM DOĞRU OLMAZ"

NATO zirvesi ile ilgili son gelişmeler ve F35 konusuna ilişkin bir soru üzerine Hulisi Akar, "Şimdi bak kendini yorma. O konular tabii bizim dışımızda gelişiyor. Bizde şimdi güncel bilgi yok. Benim oralara girmem doğru olmaz" dedi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Hulusi Akar, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akar'dan CHP'li Başarır'a yanıt: Maça gitmiyoruz - Son Dakika

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