Hüma Hastanesi\'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Düzenlendi

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HÜMA Grup CEO'su Feride Hande Gemici, "Yeni yaklaşımda yalnızca hasta ve çalışan memnuniyetini tek bir gayede değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatının iyileştirilmesi, bu iyileştirmede hukukun, sağlık profesyonellerinin ve iş güvenliği uzmanlarının da katkılarını alarak bir vizyon yaratmaya ve bunu HÜMA adına paylaşmak adına böyle bir seminer gerçekleştirdik" dedi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Hüma Hastanesi tarafından 'İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuki ve Tıbbi Süreçler' konulu seminer düzenlendi. Hüma Grup bünyesindeki Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen seminere AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hüma Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Erşad Batmaz, Hüma Grup CEO'su Feride Hande Gemici ile alanında uzman hukukçu, doktor ve iş güvenliği uzmanları katıldı. Programda, iş kazalarının önlenmesi, işveren ve çalışan sorumlulukları, hukuki süreçler ve iş kazalarına yönelik cerrahi müdahaleler gibi birçok konu ele alındı.

Programda, Kayseri'de kısa bir süre sonra hizmete sunulmaya hazırlanan Hüma International hastanesinin tanıtımı ilgili sunum yapan grup CEO'su Feride Hande Gemici, Hüma Grup'un kent için önemine vurgu yaptı.

'FARKINDALIK AMACIYLA'

HÜMA Grup CEO'su Feride Hande Gemici, "İş sağlığı güvenliğin çalışma hayatındaki önemini vurgulamak ve sağlık hizmeti veren bir sağlık kuruluşu olarak bunun sadece ve yalnızca hastalara doğru bir hizmetten geçmediğini birlikte çalıştığımız muhatabımız olan ve iş dünyasındaki bütün çalışanların da hem işin hukuki hem de tıbbi yönleri ile aydınlatılması ve akılda olan sorunların giderilmesi ile birlikte bu konuda farkındalık amacıyla bu seminer Crowne Plaza ve Hüma ailesi olarak gerçekleştirdik. Yeni yaklaşımda yalnızca hasta ve çalışan memnuniyetini tek bir gayede değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatının iyileştirilmesi, bu iyileştirmede hukukun, sağlık profesyonellerinin ve iş güvenliği uzmanlarının da katkılarını alarak bir vizyon yaratmaya ve bunu HÜMA adına paylaşmak adına böyle bir seminer gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Seminer, iş güvenliği uzmanı, hukukçular ve uzman doktorların sunumu ile sona erdi.