Hürmüz Boğazı'nda son 10 günde en az 11 tanker İran güçlerince hedef alındı

Hürmüz Boğazı'nda son 10 günde en az 11 tanker İran güçlerince hedef alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran devlet televizyonuna göre İran Silahlı Kuvvetleri, son 10 günde Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın onaylamadığı alternatif güzergahı kullanmaya çalışan en az 11 tankeri hedef aldı. Son 24 saatte 4 tankerin Hürmüz'den geçişini tamamlayamadığı belirtildi.
TAHRAN (AA) – İran Silahlı Kuvvetleri'nin son 10 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" güzergahı kullanmaya çalışan en az 11 tankeri hedef aldığı belirtildi.
İran devlet televizyonunda yayımlanan haberde, son 10 günde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin, takip sistemlerini kapatan ve Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" rota üzerinden seyreden gemileri hedef aldığı ifade edilen haberde, son 10 günde Hürmüz Boğazı'nda en az 11 tankerin hedef alındığı kaydedildi.
Haberde, söz konusu tankerler arasında mayına çarparak hasar görenlerin bulunup bulunmadığına dair ise bilgi verilmedi.
Son 24 saatte 4 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadığı belirtilen haberde, Devrim Muhafızları Ordusunun da İran kara sularındaki "düşman" gemilerine ait seyir sistemlerini dışarıdan müdahaleyle devre dışı bırakarak bu gemilerin hareketini engellediği kaydedildi.
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