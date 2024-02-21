Husiler Aden Limanı'na insani yardım taşıyan gemiyi hedef almadı - Son Dakika
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Husiler Aden Limanı'na insani yardım taşıyan gemiyi hedef almadı

Husiler Aden Limanı\'na insani yardım taşıyan gemiyi hedef almadı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Limanı'na giden ve insani yardım taşıyan bir gemiyi hedef aldıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı. Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, hedef alınan gemi insani yardım değil, kümes hayvanı yemi taşıyan bir Amerikan gemisiydi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Husilerin 19 Şubat'ta Yunanistan bandıralı bir gemiye füze saldırısı düzenlediğini belirtmişti.

21.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Limanı'na giden ve insani yardım taşıyan bir gemiyi hedef aldıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, "Husilerin hedef aldığı geminin, Washington'un iddia ettiği gibi insani yardım değil, kümes hayvanı yemi taşıyan bir Amerikan gemisi olduğu" ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

Füzelerden birinin gemi yakınında patladığı ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, geminin Yemen'e tahıl götürmek üzere yoluna devam ettiği aktarılmıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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