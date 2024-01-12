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Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Kim halkımıza karışmak veya saldırmak isterse, bedelini ödeyeceği bir çatışmaya girerek askeri risk alıyor demektir. Nefesimiz uzundur, halkımız büyük ve uzun çatışmalara dayanabilecek güçtedir." dedi.

12.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:51
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ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik karadan ve denizden saldırı düzenledi. Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyulurken; Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

"HER ŞEYE RAĞMEN GAZZE'NİN YANINDA DURACAĞIZ"

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkati çeken Abdusselam, şunları kaydetti: "Yemen'i, Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır."

"GEMİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Abdusselam, İsrail gemilerini hedef almak dışında uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit teşkil etmediklerini ve ABD-İngiliz saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yemen'e yönelik bu saldırıların kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerinden başka hedef alınan yoktu, bunlar hedef alınmaya da devam edilecek."

"ABD VE İNGİLTERE AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ülkesine karşı askeri risk alan herkesi "bedelini ödemekle" tehdit ederek, hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Son olarak ABD ve İngiltere ordusu dün gece, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak Yemen'deki Husi hedeflerini savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Husiler, ABD ve İngiltere\'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Bay RİZE: Abd ye ölüm ilgilizlere ölüm yasasın müslümanlar allah yanınızda Yanıtla 14 7
  • OĞUZ İÇEN : GÖRÜN SÖZDE DİĞER İSLAM ÜLKELERİ BUNLAR KADAR CESARETİNİZ OLMUŞ OLSA İNANIN DÜNYANIN HAKİMİ OLURUZ,SÖZE GELİNCE ATIP TUTANLAR İCRAATA GELİNCE SUS PUS OLUYORLAR,LAHEY SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİNE G.AFRİKA'LI MÜRACAAT EDİYOR ARAP BİRLİĞİ İSLAM İŞ BİRLİĞİ NEREDE KORKAKLAR İNLERİNE GİRİP TEHDİT EDENLERİN EMRİNDE RAHATÇA YAŞAMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ..AMA SIRA SİZEDE GELECEK UNUTMAYIN BUNU Yanıtla 1 0
  • Ahmet Yaman: Hamas üzerinden Filistin nasıl kan gölüne döndü ise husiler uzerinden de Yemen e aynı oyun oynanıyor nasilki Hamas İsrail'in oyununa geldi ise husiler de ABD nin oyununa geldi her iki örgüt de kendileri üzerinden oynanan oyunu halen farketmemisler ne salaklar Rusya'nın Çin'in sıcak çatışma riskine girmediği ABD ile elinizdeki yarı otomatik paslanmış Keleşlerle mi karşılık vereceksiniz, Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Yemen, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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