Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz Petrol Tankerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz Petrol Tankerini Vurdu

Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz tankerine düzenledikleri saldırının görüntülerini paylaştı.

04.10.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları İngiliz petrol tankerinin vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Husiler, X platformundan bir video yayınlayarak bu görüntülerin, "İngiliz petrol gemisi CORDELIA MOON'a yönelik operasyona ait olduğunu" duyurdu.

Saldırının, " İsrail'e yönelik deniz ablukasının devamı ve ABD ve İngiliz gemilerine karşı askeri operasyonlar çerçevesinde uzaktan kumandalı tekneyle gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bugün Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 188 gemiyi hedef aldıklarını söylemişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz Petrol Tankerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 02:09:50. #1.12#
SON DAKİKA: Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz Petrol Tankerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement