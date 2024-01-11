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Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarla ilgili BMGK kararını eleştirdi - Son Dakika
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Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarla ilgili BMGK kararını eleştirdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen BMGK kararının siyasi bir oyun olduğunu savundu. Husiler, uluslararası hukuku ihlal eden tarafın ABD olduğunu belirtti ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı. ABD ve Japonya tarafından sunulan karar tasarısı BMGK'de kabul edildi ve Husilere saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.

Husiler, Kızıldeniz\'deki saldırılarla ilgili BMGK kararını eleştirdi
11.01.2024 - 11:22,
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinin "siyasi oyun" olduğunu savundu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin alınan kararın siyasi bir oyun olduğunu savunan Husi, uluslararası hukuku ihlal eden tarafın ABD olduğunu belirtti.

Husi, açıklamasına şöyle devam etti:

"BMGK'yi, iki milyondan fazla insanı, Gazze'nin toplu cezaların uygulandığı en büyük hapishane haline gelmesine neden olan ve ölümcül bir silaha dönüşen İsrail-Amerikan ablukasından derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz."

Husi, İsrail'in hak, özgürlük, bölgesel barış ve güvenliği baltaladığına dikkati çekerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Saldırılara acil son verme çağrısı

ABD ve Japonya tarafından sunulan Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını öngören karar tasarısı BMGK'de kabul edildi.

Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.

Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA
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Gazze, Yemen, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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