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Husilerden İsrail gemilerine engelleme uyarısı - Son Dakika
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Husilerden İsrail gemilerine engelleme uyarısı

Yemen'deki Husiler, Yemen'in çıkarlarına zarar verecek her türlü girişimi savaş ilanı olarak değerlendireceklerini ve İsrail gemilerine uygulanan engelleme eylemlerinin genişletileceği uyarısında bulundu. Husilerin sözcüleri, ABD'nin Husileri terör örgütleri listesine almasının Filistin'e olan desteğini etkilemeyeceğini belirtti. ABD'nin kararıyla oluşturulan deniz görev gücü, Husilere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Husilerden İsrail gemilerine engelleme uyarısı
17.01.2024 - 23:47,
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Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Yemen'in çıkarlarına zarar verecek her türlü girişimin "savaş ilanı" olarak değerlendirileceği ve İsrail gemilerine uygulanan engelleme eylemlerinin kapsamının genişletilmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Husilerin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Husileri "yabancı terör örgütleri" listesine dahil etmesini değerlendirdi.

İzzi, "Yemen'in çıkarlarına zarar verecek her türlü girişim savaş ilanı olarak değerlendirilecek. İsrail gemilerinin geçişine uygulanan engelleme eylemleri Bab'ul Mendeb ile sınırlı kalmayacak, bu gemileri başka rotalardan da engelleyecek olanlar var." ifadesini kullandı.

İsrail gemilerinin başka rotalarda da engelleneceğini ifade eden İzzi, "Bu konuda ileri düzeyde bir koordinasyon olduğunu" söyledi.

Husiler: İsrail gemilerini engellemeye devam edeceğiz

Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum da, ABD'nin kendi grubunu "terör örgütü" olarak tanımlamasının, Filistin'i destekleme ve Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini önleme konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Kahhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tanımlama (terör örgütü), Yemen'in Filistin meselesine yönelik onurlu tutumu karşısında İsrail'e hizmet etmek üzere yapıldı." dedi.

ABD'nin terör tanımını kendi çıkarları ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullandığını belirten Kahhum, "Bu tanımlama yalnızca İsrail'e, devam eden katliamlarına ve vahşetine hizmet etmek ve desteklemek için yapıldı. Böylece İsrail, Filistin halkını herhangi bir karşılık veya baskı olmadan öldürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kahhum, Husilerin Filistin'e destek vermeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bizim, Filistin'i destekleme ve İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Bab'ul Mendeb'den geçmesini engelleme yönündeki beyan edilmiş tutumumuz değişmeyecektir." şeklinde konuştu.

ABD'nin bu kararla, bir grubu, tarafı veya yapıyı hedef almadığını belirten Kahhum, ABD'nin tüm Yemen halkını, bölge halkını ve dünyanın tüm özgür halklarını hedef aldığını kaydetti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, "ABD'nin terörist olarak sınıflandırması bizi Filistin'i ve Filistin halkını desteklemekten alıkoymayacak." açıklamasında bulundu.

Abdusselam, ABD'nin Husileri terör örgütleri listesine alma kararının sahada bir geçerliliğinin olmayacağını ve Husilerin Filistin'e desteğini güçlendirmekten başka bir şeye yaramayacağını söyledi.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketini, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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