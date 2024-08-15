Huzurevi Hemşiresi Tatilden Dönerken Yavru Köpek Sahiplendi - Son Dakika
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Huzurevi Hemşiresi Tatilden Dönerken Yavru Köpek Sahiplendi

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Almanya'da huzurevinde çalışan bir hemşire, tatil için geldiği Edirne'de bakımevinden iki yavru köpek sahiplendi. Köpekleri Almanya'ya götüren hemşire, onlara yeni bir yuva sağladığını söyledi.

15.08.2024 09:51
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ALMANYA'da huzurevinde hemşire olarak çalışan Suna Kaya (49), tatil için geldiği Edirne'de bakımevinden iki kardeş yavru köpek sahiplendi. Tatilinin ardından pasaportlarını çıkardığı, 'Çiko' ve 'Çilek' ismini verdiği yavruları Almanya'ya götüren Kaya, "Artık onların da bir yuvası var" dedi.

Almanya'nın Bielefeld kentinde huzurevinde hemşire olarak çalışan Suna Kaya, uzun süre baktığı 2 köpeğinden birisini temmuz ayında kaybetti. Köpeğinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Kaya, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Edirne'ye geldi. Kaya, kentte belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyarette, barınağa bırakılan 2 kardeş yavru köpeği fark eden Kaya, erkek olanı sahiplenmeye karar verdi. 'Çiko' ismini verdiği yavrunun bakımını yaptırıp, evraklarını almak için barınağa geri dönen Kaya, bu kez dişi yavruyu da sahiplenmeye karar verdi. Kaya, ona da 'Çilek' ismini verdi.

'HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM, TESADÜFEN GÖRDÜM'

Suna Kaya, "Benim bir köpeğim daha vardı ama ne yazık ki temmuz başında vefat etti. Aslında hiç düşünmüyordum. Barınağa ziyaret amaçlı geldim ve tesadüfen yavruları gördüm. Elimden gelse daha çok sahipleneceğim ama kısmet bunlaraymış" dedi.

Köpeklere elinden gelenin en iyi şekliye bakacağını söyleyen Kaya, "İki köpek de kardeş, artık onlar benim canım olacaklar, birlikte yaşayacağız. Almanya'da zaten evde bir köpeğim ve iki kedim var. Artık bu iki kardeş de onlara katılacaklar ve aynı evde yaşayacağız. Artık onların da bir yuvası var" diye konuştu.

'HİÇBİR CANLI OYUNCAK VEYA EŞYA DEĞİLDİR'

Köpeklerin para karşılığı hediye gibi alınmasına çok üzüldüğünü ifade eden Kaya, "Hediye olarak parayla alınan canlara çok üzülüyorum. Hiçbir canlı oyuncak veya eşya değildir. Sahiplendiğinizde ömürlük sahiplenmeniz gerekiyor ve her şartta ölene kadar bakmanız gerekiyor. Bu nedenle herkesin köpek sahiplenmesini istiyorum. Barınaklar bu gibi birçok canlarla dolu. Herkes onlara bir yuva açabilir" dedi.

OTOMOBİLLE ALMANYA'YA GÖTÜRDÜ

Suna Kaya, sahiplendiği 2 yavru köpeğin bakımını yaptırıp, ev hayvanı pasaportu çıkardı. Kaya, köpekleri otomobiline koyup yaşadığı Bielefeld'e götürdü. Kaya, Almanya'daki yeni yuvalarına kavuşan köpeklerin görüntüsü ve fotoğraflarını da paylaştı.

Huzurevi Hemşiresi Tatilden Dönerken Yavru Köpek Sahiplendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Huzurevi Hemşiresi Tatilden Dönerken Yavru Köpek Sahiplendi - Son Dakika

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