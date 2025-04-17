İBB, 23 Nisan'ı 'Hayalden Geleceğe Çocukların Türkiyesi' Temasıyla Kutlayacak

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl "Hayalden Geleceğe Çocukların Türkiyesi" temasıyla kutlayacak. 19 Nisan Cumartesi günü İBB Saraçhane Parkı'nda başlayacak etkinlikler, İstanbul'un 22 farklı noktasında çocuklarla buluşarak kente yayılacak. Beş gün boyunca sürecek şenlik kapsamında 250'nin üzerinde etkinlik düzenlenecek. Tüm milli ve dini bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl "Hayalden Geleceğe Çocukların Türkiyesi" temasıyla gerçekleştirecek. 19 Nisan Cumartesi günü İBB Saraçhane Parkı'nda başlayacak etkinlikler kapsamında, atölyeler, yüz boyama, illüzyon gösterileri, maskotlar, çocuk konserleri, pantomim gösterisi ve İBB Orkestraları yer alacak.

"Coşku ve eğlence bir arada"

İBB bağlı kuruluş ve iştirakleri, Saraçhane'deki etkinliklerde her yaştan İstanbulluyu 23 Nisan coşkusuna ortak edecek programlar düzenleyecek. 23 Nisan'a özel dış giydirme yapılan bir İETT otobüsü, çocukların özgürce boyama yapabileceği bir yüzeye dönüştürülecek. Çocuklar kendilerine ayrılan özel alanlarda keçeli kalemlerle otobüsü renklendirerek hayal dünyalarını yansıtma fırsatı bulacak. Etkinlikler kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ, bitki dikim atölyesi düzenleyecek. İSPARK AŞ çocuklara bisiklet eğitimi verecek. İSTON atık ahşaplarından yapılan Kuş Evi Boyama aktivitesi yapacak. İSTTELKOM AŞ, etkinlik alanında İBB WİFİ erişim noktaları kurarak sınırsız internet hizmeti sunacak. Spor İstanbul, çocuklara özel eğlenceli spor aktiviteleri gerçekleştirecek. Ayrıca sürpriz hediyeler ve daha pek çok etkinlik Saraçhane'de İstanbullularla buluşturulacak.

"Çocuklar Harbiye'yi dolduracak"

23 Nisan Çarşamba günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu çocukları ağırlayacak. Saat 14.00'te tiyatro önünde başlayacak etkinlikler, saat 15.00'ten itibaren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek. "Harika Kanatlar Müzikali", "Niloya Müzik Kutusu Müzikali", "Kukuli Müzikali", "İBB Bandosu Çalıyor Çocuklar Söylüyor" ve daha pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasıyla alınabilecek.

"22 noktada etkinlik"

İBB bünyesindeki kültür merkezleri, sahneleri ve parklar birbirinden farklı etkinliklere sahne olacak. Arnavutköy Yaşam Merkezi, Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Eyüpsultan Osmanlı Parkı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İBB Arnavutköy Kültür Merkezi, İBB Başakşehir Kültür Merkezi, İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi, İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi, İBB Saraçhane Parkı, İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi, İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, İBB Şehir Tiyatroları Kağıthane Sadabad Sahnesi, İBB Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi ve İBB Şile Kültür Merkezi'nde 250'nin üzerinde etkinlik düzenlenecek.

"Küçük solistler şef Nil Venditti ile CRR'de"

İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında genç solistlerin yer aldığı özel bir konser programına ev sahipliği yapacak. 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek konserde, genç orkestra şefi Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası; Can Ekin Buçukoğlu (piyano), Deniz Ozan Çelik (keman), Amine Bengisu Ateş (klarnet) ve Balkız Mercan Eruluğ'a (viyolonsel) eşlik edecek.

"İBB Şehir Tiyatroları'nın Geleneksel 39. çocuk şenliği başlıyor"

İBB Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 39.'sunu düzenlediği "Çocuk Şenliği," 20 Nisan 2025 Pazar günü 12.00'de oynanacak çocuk oyunlarıyla başlıyor. Şenlik boyunca Sesler Ülkesi, Çöpsüz Dünya, Fındıkkıran, Masal, Sevdalı Bulut, Şebo Müzikali (Kocaeli Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun), Ben de Uçabilirim (Eskişehir Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun) adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.