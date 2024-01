Her ay yapılacak ödeme miktarlarını tek tek paylaştı

İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret

Melihcan ÇALIŞKAN-Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte basın açıklaması yapan Kurum, "Her yıl İBB olarak 'İstanbul Cup' turnuvası düzenleyeceğiz, büyük kulüplerimiz, sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacak bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağızö dedi. Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali için de öneride bulunan Ali Koç ise, "Süper Kupa'nın da deprem bölgesindeki şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin sayenizde, huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından karşılanan Kurum, görüşmeleri sonrasında Başkan Ali Koç ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kurum, "Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik, 85 milyon kardeşiz dedik. Bu kardeşliğimizi de 11 ilimiz ayağa kalkana kadar sürdüreceğiz dedik. Hem Kulüpler Birliği, hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böylesi bir organizasyonda öncülük edecek. TFF'nin uygun gördüğü tarihte tüm İstanbullu kardeşlerimizle bir kez daha 11 ilimize oradaki vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı İstanbullu olarak hatırlatacağız. Her yıl İstanbul'da daha önce TSYD olarak bildiğimiz bir kupamız vardı biliyorsunuz. Sezon öncesi, tüm kulüplerimiz hazırlık yapardı. sayın başkanımız da onunla ilgili hatıralarını da anlattı. Her yıl İBB olarak 'İstanbul Cup' turnuvası düzenleyeceğiz, büyük kulüplerimiz, İstanbul kulüplerimiz sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacak bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız bu müjdeyi de tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"HUZUR VE ZEVK DUYACAĞIMIZ MAÇLARIMIZI YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Kurum, "Fenerbahçe'miz 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip, kıymetli bir takımımız. Tarihinde hep başarılarla anılmış ve her zaman milyonlarca taraftarının gönlünü fethetmiştir. Tabi, Fenerbahçe sadece bir takımdan ibaret değil, baktığınızda birçok branşta yarışan ülkemizi gururlandıran bir kulübümüz. Nasıl ki bakanlığımızda aynı anlayışla çalıştık. Türk sporu için 19 stadyumun inşasını gerçekleştirdiysek yine kulüplerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü altyapıyı tesis ettiysek, göreve geldiğimizde yine takımlarımızla çok büyük bir uyum ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, huzur ve zevk duyacağımız maçlarımızı yapmış olacağız. İstanbul'umuzu, yeni statları, spor merkezleri, şehrin her yeri ve mahallesine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: "SÜPER KUPA FİNALİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR ŞEHİRDE YAPILSIN"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Çetin bir seçim süreci başlıyor, güzel bir yarış olsun, sadece İstanbul değil ülkedeki bütün belediye seçimleri hayırlı uğurlu olsun, Sayın Bakanımıza da bu çabalarında bu yarışta başarılar diliyoruz" dedi. 6 Şubat Depremi sürecini hatırlatan Ali Koç, "Bu acının birinci yıl dönümü. Bundan 20-21 gün sonra, beraber ne yapabiliriz dedik. O hafta maçları takiben 5 Şubat, 6 Şubat ama mümkünse 5 Şubat'ı hedefliyoruz. İstanbul'daki büyük kulüplerin veteranları, futbolu yeni bırakmış, ülke çapında tanınan futbolcularıyla güzel bir turnuva yapıp, buradan yaratılacak kaynağı orada spor alanlarına ayırmak. Oradaki vatandaşlarımızı unutmadığımızı, unutmayacağımızı gösterecek bir etkinliğe hep beraber imza atmak istiyoruz. TFF Başkanımızla da konuştuk, o da takvimsel çalışmasını yapacak. İnşallah omuz omuza bu organizasyonu yapabiliriz, bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel bir organizasyon haline gelir. Süper Kupa'nın da deprem bölgesinde etkilenen şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin sayenizde, huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)