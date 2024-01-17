 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ederek Ali Koç ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kurum, İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceklerini ve Süper Kupa Finali'nin deprem bölgesinde yapılmasını önerdi. Ali Koç ise, bu öneriyi kamuoyuna sunmak istediğini belirtti.

17.01.2024 - 18:58,
Abone Ol

İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret

Melihcan ÇALIŞKAN-Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte basın açıklaması yapan Kurum, "Her yıl İBB olarak 'İstanbul Cup' turnuvası düzenleyeceğiz, büyük kulüplerimiz, sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacak bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağızö dedi. Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali için de öneride bulunan Ali Koç ise, "Süper Kupa'nın da deprem bölgesindeki şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin sayenizde, huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından karşılanan Kurum, görüşmeleri sonrasında Başkan Ali Koç ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kurum, "Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmeyeceğiz dedik, 85 milyon kardeşiz dedik. Bu kardeşliğimizi de 11 ilimiz ayağa kalkana kadar sürdüreceğiz dedik. Hem Kulüpler Birliği, hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böylesi bir organizasyonda öncülük edecek. TFF'nin uygun gördüğü tarihte tüm İstanbullu kardeşlerimizle bir kez daha 11 ilimize oradaki vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı İstanbullu olarak hatırlatacağız. Her yıl İstanbul'da daha önce TSYD olarak bildiğimiz bir kupamız vardı biliyorsunuz. Sezon öncesi, tüm kulüplerimiz hazırlık yapardı. sayın başkanımız da onunla ilgili hatıralarını da anlattı. Her yıl İBB olarak 'İstanbul Cup' turnuvası düzenleyeceğiz, büyük kulüplerimiz, İstanbul kulüplerimiz sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacak bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız bu müjdeyi de tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"HUZUR VE ZEVK DUYACAĞIMIZ MAÇLARIMIZI YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Kurum, "Fenerbahçe'miz 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip, kıymetli bir takımımız. Tarihinde hep başarılarla anılmış ve her zaman milyonlarca taraftarının gönlünü fethetmiştir. Tabi, Fenerbahçe sadece bir takımdan ibaret değil, baktığınızda birçok branşta yarışan ülkemizi gururlandıran bir kulübümüz. Nasıl ki bakanlığımızda aynı anlayışla çalıştık. Türk sporu için 19 stadyumun inşasını gerçekleştirdiysek yine kulüplerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü altyapıyı tesis ettiysek, göreve geldiğimizde yine takımlarımızla çok büyük bir uyum ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, huzur ve zevk duyacağımız maçlarımızı yapmış olacağız. İstanbul'umuzu, yeni statları, spor merkezleri, şehrin her yeri ve mahallesine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: "SÜPER KUPA FİNALİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR ŞEHİRDE YAPILSIN"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Çetin bir seçim süreci başlıyor, güzel bir yarış olsun, sadece İstanbul değil ülkedeki bütün belediye seçimleri hayırlı uğurlu olsun, Sayın Bakanımıza da bu çabalarında bu yarışta başarılar diliyoruz" dedi. 6 Şubat Depremi sürecini hatırlatan Ali Koç, "Bu acının birinci yıl dönümü. Bundan 20-21 gün sonra, beraber ne yapabiliriz dedik. O hafta maçları takiben 5 Şubat, 6 Şubat ama mümkünse 5 Şubat'ı hedefliyoruz. İstanbul'daki büyük kulüplerin veteranları, futbolu yeni bırakmış, ülke çapında tanınan futbolcularıyla güzel bir turnuva yapıp, buradan yaratılacak kaynağı orada spor alanlarına ayırmak. Oradaki vatandaşlarımızı unutmadığımızı, unutmayacağımızı gösterecek bir etkinliğe hep beraber imza atmak istiyoruz. TFF Başkanımızla da konuştuk, o da takvimsel çalışmasını yapacak. İnşallah omuz omuza bu organizasyonu yapabiliriz, bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel bir organizasyon haline gelir. Süper Kupa'nın da deprem bölgesinde etkilenen şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin sayenizde, huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

İBB Başkan adayı Kurum\'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a ziyaret
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkan adayı Kurum'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement