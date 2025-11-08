İbb Başkan Vekili Aslan: Ekrem Başkanımızın 2019'da Giydiği Hizmet Formasının Rengi Dayanışma, Üzerindeki Arma Halk Sevgisidir

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Safa Altuğ EKEN

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) baştan aşağı yenilediği Fatih ilçesindeki amatör spor kulüplerine hizmet veren Balat Spor Tesisleri törenle açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu; Başakşehirspor kulübünün kullandığı bu sahaları aldı, Fatih'teki 45 amatör spor kulübüne armağan etti. Teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Buradan Silivri'ye kuvvetli bir selam ve alkış gönderiyoruz" dedi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da "İstanbullular da biz de biliyoruz ki o formanın rengi dayanışmadır. Üzerindeki arma, halk sevgisidir. Halk, asla Ekrem İmamoğlu'ndan sevgisini esirgemeyecektir ve dayanışmasını onunla beraber sürdürecektir" dedi.

İBB, Balat Spor Tesisleri'ni baştan aşağı yeniledi. Yenilenen tesisin açılışı ile birlikte Fatih ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine sportif malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Amatör sporcuların katılımıyla renklenen açılış ve dağıtımı için düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Törende, sırasıyla Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Aslan ve Zeybek birer konuşma yaptı. Kendisinin de amatör spor kulüplerinde ve farklı federasyonlarda görev yaptığını hatırlatan Zeybek, bu alanda yaşanan sorunları bildiğine dikkat çekti.

Zeybek: "Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı Oldu. Bakşehirspor Kulübünün kullandığı bu sahaları aldı, Fatih'teki 45 Amatör Spor Kulübüne armağan etti"

Amatör spor kulüplerine destek olmaya çalışan kişi, kurum ve kuruluşları "kahraman" olarak niteleyen Zeybek, şunları söyledi:

"Bir teşekkürüm de Sayın Ekrem İmamoğlu'na. İstanbul'da futbol var ise, Türkiye liginde bugün futbol var ise, Fatih'te, 1900'lü yılların başından itibaren kurulmuş spor kulüplerimiz sayesindedir. Milli ligin ilk yapıldığında var olan kulüplerin büyük bir çoğunluğu, Fatih ilçemize aittir. Kadırga'sı, Yeşildirek'i, Langa'sı, Davutpaşa'sı, Vefa'sı, Karagümrük'ü, Topkapı'sı… Say say bitmez. Bunların her birisi, bu bölgedeki futbol alanlarında mahalle futbollarıyla geliştiler ve milli ligi oluşturan kulüp oldular. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başakşehirspor kulübünün kullandığı bu sahaları aldı, Fatih'teki 45 amatör spor kulübüne armağan etti. Teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Buradan Silivri'ye kuvvetli bir selam ve alkış gönderiyoruz. Mimar Sinan sahasını kazandırdı, Balat tesislerini kazandırdı, Namık Sevik'i bugünkü haline getirdi. Nuri Aslan Başkanım, size ve çalışma arkadaşlarınıza da bu bölgenin milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum. Her bölgede; Beyoğlu'nda, Fatih'te, Esenler'de, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da, Kağıthane'de hizmete aldığınız -önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta- her tesis, çocuklarımızın spor yapmasına ve amatör anlamda futbol müsabakalarına, diğer spor müsabakalarına da oyuncu yetiştirmemize yol açacaktır. Tek bir özlemim vardır: Bu sahalardan yetişecek çocuklarımızın Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Başakşehir'de Trabzonspor'da oynadığını görmek milli takımda şanlı formamızı giyecek çocukların buralardan çıkıyor olması."

Aslan: "Ekrem İmamoğlu, neyi iyi bilir? Her maçı kazanmayı iyi bilir"

Aslan konuşmasına, "Her birinize, aylardır hukuksuzca Silivri Zindanı'nda tutulan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini getirdim" mesajıyla başladı. İmamoğlu'nun eski bir sporcu olduğunu hatırlatan Aslan, "Gençliğinde kaleciydi. Gerçi o hep genç, heyecanı hep yüksek. Amatör spor kulübü yöneticiliği yaptı. Sahalarda çok ter döktü. Bu yüzden dimdik durmayı, kendine atılan iftiralardan bir şekilde alnı ak, başı dik olarak çıkmayı bilebilen birisidir. ve Ekrem Başkan neyi en iyi bilir diye sorarsanız; Ekrem Başkan çıktığı her maçı kazanmayı, her yarışı kazanmayı iyi bilir" dedi.

"İstanbul'un Dünya çapında başarılarıyla konuşulmasını istiyoruz"

"Bir şehirde spor varsa; orada umut vardır, dayanışma vardır, centilmenlik, mertlik vardır. Spor varsa, gençler için güzel bir gelecek vardır" diyen Aslan, şunları söyledi:

"İstanbul, potansiyeli çok yüksek bir şehir. Biz, İstanbul'un dünya çapında başarılarıyla konuşulmasını istiyoruz. Büyük hedefler koyuyoruz kendimize. Önümüzdeki olimpiyat oyunlarının İstanbul'umuzda düzenlenmesini hedefliyoruz. Her gencimiz ve çocuğumuz, sporla büyüyebilsin istiyoruz. Gençlerimizin başarılarıyla gururlanmak istiyoruz. İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız 2019'da kolları sıvadı, İstanbul'a hizmet formasını giydi üzerine. Hem İstanbul'a hem İstanbul'un çocuklarına, gençlerine, kadınlarına hizmet etmek için yola çıktı. Bir forma giydi. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı formasını giydi. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Devlet Başkanlığı formasını giymek istiyordu ki bir faul düdüğü çalındı. Oyunun içine oyun katıldı. Oyunun içinde kurallar değiştirilmeye çalışıldı. Ama İstanbullular da biz de biliyoruz ki o formanın rengi dayanışmadır. Üzerindeki arma, halk sevgisidir. Halk, asla Ekrem İmamoğlu'ndan sevgisini esirgemeyecektir ve dayanışmasını onunla beraber sürdürecektir.

"2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağız"

Belediyemizin ilk ulusal atletizm pisti olan 'Kenan Onuk Atletizm Pisti'mizi açtık. İlk jimnastik salonumuz olan 'GOP Spor Kompleksi'ni, ilk su sporları merkezimiz olan 'Haliç Su Sporları Merkezi'ni kentimize kazandırdık. Var olan spor tesislerimizi ek fonksiyonlarla zenginleştirdik. Okullarımıza spor salonları kazandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Olimpiyat hedefimiz doğrultusunda, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Dünyadaki rakiplerimizle mücadele etmek istiyorsak, madalyalarla göğsümüzü kabartacak yeni sporcular yetiştirmemiz gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek, yeteneklerini geliştirmek için 73 spor sesimizde, 36 farklı branşta, tüm İstanbullulara spor hizmeti sunuyoruz. Amatör spor kulüplerimize, sporcularımıza malzeme desteklerimizle destek oluyoruz. İstanbul'da sporun, her yaştan, her vatandaşımız için erişilebilir olması için gece gündüz mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; spor, insana birlikte olmayı öğretir. Pes etmemeyi; çalışarak, emek vererek, alın teriyle hayallerini kazanmayı öğretir. Rakibine saygı duymayı öğretir spor. Doğru insan olmayı, dürüst insan öğretir. Biz de çocuklarımız için böyle bir gelecek hayal ediyoruz: Adil, dayanışmacı, güçlü, birbirini destekleyen, birbirine omuz veren bir şehir…"

"Tesis, Fatih'teki 39 spor kulübünden 15'ine aktif olarak hizmet verecek"

Yenilenen Balat Spor Tesisleri'nin toplam kullanım alanı 18.000 metrekare. 800 metrekaresi kapalı alan olan tesiste 1 büyük, 1 de küçük futbol sahası bulunuyor. Tesis bünyesinde; 2 idari ofis, 8 soyunma odası, 4 hakem soyunma odası, 3 soyunma odası, protokol odası, Toplantı salonu, mutfak, sağlık odası, çamaşır odası, teknik ve sistem odaları, kazan dairesi, 2 personel odası, eğitmen odası ve 30'a yakın iç mekan birimi yer alıyor. Yenilenen Balat Spor Tesisleri'nde, 2025 yılında, Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 39 spor kulübünden 15'ine aktif olarak hizmet veriliyor.