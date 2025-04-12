İbb Başkan Vekili Aslan: Ekrem İmamoğlu'nun Kurduğu Düzen, Aynen Devam Edecek

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbullu çiftçilere, balıkçılara ve arıcılara 2020 yılından bu yana yüzde 100 hibe desteği sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), destek listesine bu yıl da kuru fasulye ve nohut tohumu eklendi. Silivri'de "Yağlık ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtım töreninde" konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Şu an Silivri zindanında esir tutulan, İstanbul halkının oylarıyla 3 kez seçilen Ekrem Başkanımız, İstanbul'da tarımsal üretimin yeniden canlanmasına büyük önem veriyor ve İstanbul'u sizin desteklerinizle kazandığı ilk günden beri İstanbul'da tarımsal üretimin gelişimine destek veriyor. Ekrem Başkanımız ise ne yazık ki biz burada bu desteği çiftçilerimize verirken, az ileride Silivri Cezaevi'nde tutsak edilmiş durumda. Kalbimiz Ekrem Başkanımızla. Dün Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu düzen, bugün aynen devam edecek İstanbul'da, yarın tüm Türkiye'de. Halkın olanı halka vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tarımsal destekler kapsamında bugüne kadar domates, biber, patlıcan fidesinden büyükbaş yeme, arıcılık ve balıkçılık ekipmanına kadar birçok destek sağlayan İBB, listeye kuru fasulye ve nohut tohumu hibesini de ekledi. Dağıtım için Silivri'de "Yağlık ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtım töreni" düzenlendi.

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi'nde düzenlenen törende, çiftçiler Hüseyin Çıra, Fatmagül Öztürk, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan birer konuşma yaptı.

"Kalbimiz Ekrem başkanımızla"

"İBB olarak, bu zor ekonomik koşullarda çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Silivri, bugün çok soğuk. Ama Silivri, birkaç haftadır çok soğuk. Zindanlar çok soğuk, ama aydınlık ve güneş yakın. Dolayısıyla emekten ve emekçiden yana olan kardeşlerimiz, yine sizin kardeşiniz olan, bu toprakların çocuğu, kıymetli kardeşimiz Ekrem İmamoğlu da Silivri zindanlarında. Sizlere Başkan'ımızın selamlarını getirdim. Şu an Silivri zindanında esir tutulan, İstanbul halkının oylarıyla 3 kez seçilen Ekrem Başkanımız, İstanbul'da tarımsal üretimin yeniden canlanmasına büyük önem veriyor. ve İstanbul'u sizin desteklerinizle kazandığı ilk günden beri İstanbul'da tarımsal üretimin gelişimine destek veriyor. Ekrem Başkanımızın bu vizyonuyla, İstanbul'da çiftçilikle, hayvancılıkla, balıkçılıkla, arıcılıkla uğraşan, üreten kardeşlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimiz yeniden üretiyor, ekilmeyen tarlalar yeniden ürün veriyor. İstanbul yeniden tarımsal üretime başlıyor, tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Ekrem Başkanımız ise ne yazık ki biz burada bu desteği çiftçilerimize verirken, az ileride Silivri Cezaevi'nde tutsak edilmiş durumda. Kalbimiz Ekrem Başkanımızla.

"Tüm desteklerimiz yüzde 100 hibe şeklinde gerçekleşiyor"

Selam olsun her zaman halkın yanında olan Ekrem Başkanımıza; selam olsun her zaman üreticinin yanında olan Ekrem Başkanımıza. Sizlere, Ekrem Başkanımızın ve İBB'nin neler yaptığını anlatmak isterim. İlk defa 2020 yılında İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilerimizi tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemek amacıyla yazlık sebze üreten çiftçilerimize domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz fidesi desteği verdik. 2021 yılında bu desteklere kışlık sebze fidesi desteği, silajlık mısır tohumu desteği, biyolojik mücadele amacıyla sarı tuzak desteği, küçük ölçekli balıkçılarımız için tekne bakım malzemesi desteği ve küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize kuzu besi yemi desteğini ekledik. 2022 yılında ise yağlık ayçiçeği tohumu, ekmeklik buğday tohumu, damla sulama hortumu ve gübre desteği, mazot desteği, çilek fidesi desteği, büyükbaş hayvan yemi desteği ve arı yemi desteğini ilave ettik. 2023 yılında tarımsal üretimde su sarfiyatını azaltan, yabancı otlarla mücadeleyi en aza indiren ve dolayısıyla tarımda ilaç kullanımını da azaltan malç naylonu desteğini, yine hububat üretimi yapan çiftçilerimize yemlik arpa ve yulaf tohumu desteğini tüm bunlara ekledik. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemize ait 15 sulama göleti ile çiftçilerimize ücretsiz sulama suyu desteği sağlıyoruz. Tüm desteklerimiz, çiftçi katkısı alınmadan, yüzde 100 hibe şeklinde gerçekleşiyor.

"Desteklere, nohut ve kuru fasulye de eklendi"

İlimizde faaliyet gösteren kooperatif, birlik ve Ziraat Odaları ile ilimiz tarımının ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerine tarım makinesi ve ekipman desteği veriyoruz. 2020 yılında destek verdiğimiz çiftçi sayısı 693'tü. Bu sayı tekil bazda bitkisel üretimde 5.945 hayvansal üretimde 2003, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta 1.478 olmak üzere toplam 9.843'e ulaştı. Bugün dağıtımını başlatacağımız yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden, 8 ilçe 96 mahallede, 2026 çiftçimiz faydalanacak ve toplam 3.433 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği yapılacak. Bu tohumlar yaklaşık 92.000 dekar alana ekilecek. Bunun sonucunda 16.500 ton yağlık ayçiçeği elde edilmesi, elde edilen yağlardan ise ortalama 7 milyon litre ayçiçeği yağı üretilmesi bekleniyor. Bu yıl ilk defa dağıtımını yapacağımız kuru fasulye ve nohut tohumu desteğinden, 7 ilçe 70 mahalleden, toplam 256 çiftçimiz faydalanacak. 13.200 kg kuru fasulye ve 12.050 kg nohut tohumu olmak üzere, toplam 25.250 kg bakliyat tohumu desteği sağlamış olacağız. Bu tohumlar yaklaşık 2.000 dekar alana ekilecek ve ortalama 360 ton ürün elde edilecek.

Bizler, aslında sizin olanı size veriyoruz. Dün Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu düzen, bugün aynen devam edecek İstanbul'da, yarın tüm Türkiye'de. Halkın olanı halka vermeye devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın her zaman dediği gibi, İstanbul'un kaynakları hepimizin; çocukların, gençlerin, annelerin, işçilerin, çiftçilerin… Biz bu kaynakları hiç kimseyi ayırmadan, adil şekilde dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte ayağa kalkacağız. Halkın hakkını halka dağıtmamız gerektiğini şiar edinen Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ekrem Başkanımıza bir kez daha en sıcak selamlarımı gönderiyorum. Hepinize bol hasatlar diliyorum."

"Ekrem Başkanım keşke burada olsaydı da buradaki çiftçilerin gözündeki o umudu görseydi"

Sözlerine, "Evet, bir yanımız buruk. Moralimiz bozuk. Canımız sıkılıyor ama hiçbir zaman umudumuzu asla kaybetmiyoruz" şeklinde başlayan Bora Balcıoğlu da şunları söyledi:

"Ekrem Başkanım keşke burada olsaydı da buradaki çiftçilerin ve üreticilerin gözündeki o umudu görseydi. Ama görüyor, hiç kuşkunuz olmasın. Ekrem Başkanım, sizin buradaki bu desteğinizi, gözlerinizdeki umudu görüyor. Biz, bu topraklarımıza sahip çıkacağız. Toprağımıza sahip çıkmak, tabii ki bizler yerel yöneticiler olarak görevimiz. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Ama en önemlisi, sizlerin toprağı korumanız. Siz yeter ki ekin, siz yeter ki üretin; bizler her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz bugün burada ayçiçek tohumu, kuru fasulye ya da nohut tohumunun yanında, bir umudu yeşertiyoruz. Bu topraklara üretimi ekiyoruz, umudu ekiyoruz. Bu birlik ve beraberliği ekiyoruz aynı zamanda. Toprağımıza sahip çıkacağız. Bu toprağı koruyacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza güzel bir gelecek bırakmak zorundayız. Yanı başımızda İstanbul. 20 milyon İstanbul. Biz, evet İstanbul'a bağlıyız, ama hepimiz giderken 'İstanbul'a gidiyoruz' diyoruz. 20 milyon İstanbul'un gıda kapısı olma gibi bir hedefimiz var bizim. ve bu hedef, sizlerle birlikte büyüyor, sizlerle birlikte daha güçlü hale geliyor."

"Başkanımıza yapılmış olan yanlış muamelenin sona erip, aramıza katılmasını diliyoruz"

Kadın üretici Fatmagül Öztürk ise duygularını, "Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman çiftçinin, köylünün, herkesin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını bekliyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacağını ümit ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. Çiftçi Hüseyin Çıda da "Başkanlarımızın bize vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu verilen, bir nimettir çiftçi için. Hayvancıya yemini verdi, çiftçinin tohumunu verdi. Gübresini veriyor, mazotunu veriyor. Bunun için ne desek azdır. Başkanımıza yapılmış olan yanlış muamelenin sona erip, aramıza katılmasını diliyorum. Bizim aramıza dönüp çiftçinin, köylünün desteğinin devamını diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından, tüm İstanbul'da üretim yapan çiftçiler için dağıtım yapılmasına başlandı. İlk sembolik dağıtımları da Aslan ve Balcıoğlu gerçekleştirdi. İBB'nin yaptığı destekler sonucunda İstanbul'un tarım yapılan alanları 51 bin dekar arttı.