Sivas'ın Dağ Köyünden Saraçhane'ye: Nuri Aslan'ın "Emanet" Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ın Dağ Köyünden Saraçhane'ye: Nuri Aslan'ın "Emanet" Yolculuğu

27.02.2026 14:22  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Gör Beni' programında Sivas'taki çocukluk döneminden İstanbul'a uzanan hayatını, Ekrem İmamoğlu ile olan yolculuğunu ve 19 Mart'ta yaşananları detaylarıyla anlattı. Duygusal anlar yaşayan Aslan, 'emanet' kelimesinin önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına konuk oldu. Sivas'ın bir dağ köyünde başlayan hayat hikayesini, İstanbul'a uzanan öğrencilik ve çalışma yıllarını, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını ve 19 Mart gecesi yaşanan süreci anlattı. Zaman zaman duygusal, zaman zaman çarpıcı ifadeler kullanan Aslan'ın hikayesinde öne çıkan kelime ise "emanet" oldu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Sivas'ın bir dağ köyünde başlayan hayat hikayesini, İstanbul'a uzanan öğrencilik ve çalışma yıllarını, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını ve 19 Mart gecesi yaşanan süreci anlattı.

Sivas'ta 1968'de doğan Aslan, ilkokul üçüncü sınıfa kadar köyde okuduğunu belirterek, "Bir adam boyu kar yağdığını hatırlarım. Çocuk yaşta iki saat yürüyüp ölüm haberi götürdüğüm günleri unutamam" dedi. Aslan, 10 Kasım'ın doğum günü olduğunu belirterek, doğum gününü hiç kutlamadığını ifade etti. Aslan, "Cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak o günü farklı yaşadık" diye konuştu.

"Hem çalıştı hem okudu"

İstanbul'a kara lastik ayakkabıyla geldiğini anlatan Aslan, öğrencilik yıllarında bakkal çıraklığı yaptığını söyledi. "Ya sabah 05.30'da kalkıp bakkal açacaktım ya da okuyacaktım" sözleriyle o dönemi özetledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makine Mühendisliği mezunu olan Aslan, ekonomik nedenlerle mesleğine gemilerde başlayamadığını, bir dönem kasaplık yaptığını ve sanayide çalıştığını aktardı. Aynı şirkette 33 yıl görev yaptığını belirten Aslan, "Tuvalet de yıkadım, yer de süpürdüm. Gece yarılarına kadar freze tezgahında kendimi geliştirdim. Genel Müdürlük de yaptım. Küçük bir atölyeden dünyada ilk beşe giren bir şirket olduk" dedi.

"Hayata aynı yerden bakmak"

Ekrem İmamoğlu ile tanışmasını "hayata aynı yerden bakmak" sözleriyle anlatan Aslan, Beylikdüzü sürecinde Hasan İmamoğlu'nun kendisine "Oğlumu sana emanet ediyorum" dediğini aktardı. Aslan, 31 Mart sürecine anlatırken, "Mazbatayı almadan iş bitmez" diyerek hukuk ve irade vurgusu yaptı.

"19 Mart gecesi ve Saraçhane"

Diploma iptali kararını 18 Mart akşamı öğrendiğini belirten Aslan, gece saat 03.30'a kadar belediyede kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde gelen telefonla Ekrem İmamoğlu'nun evinin polis ablukasında olduğunu öğrendiğini ifade eden Aslan, Saraçhane'ye gidiş anını, "Babası size emanet etmiş, o da 'burası sana emanet' demiş. O anda dümeni tutmak zorundasınız" diye anlattı. Sekiz gün boyunca Saraçhane'den ayrılmadığını belirten Aslan, sürecin ülke adına yaşanmamasını temenni etti.

"Cumhuriyet'in kalesini teslim edecek miyiz?"

O gece yapılan değerlendirmelerde "Burayı terk edecek miyiz? Cumhuriyetin kalesini teslim edecek miyiz" sorusunun gündeme geldiğini aktaran Aslan, Saraçhane'ye yürüyen gençler için "Cumhuriyet'in çocukları Cumhuriyet'e sahip çıktı ifadelerini kullandı.

"Silivri'de ilk bayram"

Bayram sabahı Beylikdüzü'nde namaz kıldıktan sonra Silivri'ye gittiğini söyleyen Aslan, ilk görüşmede yaşadığı duygusal anları paylaştı ve İmamoğlu'na "Hiç üzülme. Bizim hizmetimiz millete ve Allaha'dır. Bu millet çocuklarına sahip çıkacaktır" dediğini söyledi.

"Tek korkum hata yapmak"

Konuşmasının sonunda "Ben birCcumhuriyet çocuğunun emanetini, bir Cumhuriyet çocuğu olarak taşıyorum" Nuri Aslan, korkmadığını, ancak tek endişesinin hata yapmak olduğunu söyledi ve "Tek korkum, bir hata yaparım da kardeşlerim bir gün daha fazla zindanlarda kalır mı diye" ifadelerini  kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Nuri Aslan, Çocukluk, İstanbul, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Dağ Köyünden Saraçhane'ye: Nuri Aslan'ın 'Emanet' Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda
Yan bakışıyla tanınan Chloe’nin son halini görmelisiniz Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Ölüm tehlikesi olan akım Ölüm tehlikesi olan akım
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:06:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Dağ Köyünden Saraçhane'ye: Nuri Aslan'ın "Emanet" Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.