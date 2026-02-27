Sivas'ın Dağ Köyünden Saraçhane'ye: Nuri Aslan'ın "Emanet" Yolculuğu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına konuk oldu. Sivas'ın bir dağ köyünde başlayan hayat hikayesini, İstanbul'a uzanan öğrencilik ve çalışma yıllarını, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını ve 19 Mart gecesi yaşanan süreci anlattı. Zaman zaman duygusal, zaman zaman çarpıcı ifadeler kullanan Aslan'ın hikayesinde öne çıkan kelime ise "emanet" oldu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Sivas'ın bir dağ köyünde başlayan hayat hikayesini, İstanbul'a uzanan öğrencilik ve çalışma yıllarını, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını ve 19 Mart gecesi yaşanan süreci anlattı.

Sivas'ta 1968'de doğan Aslan, ilkokul üçüncü sınıfa kadar köyde okuduğunu belirterek, "Bir adam boyu kar yağdığını hatırlarım. Çocuk yaşta iki saat yürüyüp ölüm haberi götürdüğüm günleri unutamam" dedi. Aslan, 10 Kasım'ın doğum günü olduğunu belirterek, doğum gününü hiç kutlamadığını ifade etti. Aslan, "Cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak o günü farklı yaşadık" diye konuştu.

"Hem çalıştı hem okudu"

İstanbul'a kara lastik ayakkabıyla geldiğini anlatan Aslan, öğrencilik yıllarında bakkal çıraklığı yaptığını söyledi. "Ya sabah 05.30'da kalkıp bakkal açacaktım ya da okuyacaktım" sözleriyle o dönemi özetledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makine Mühendisliği mezunu olan Aslan, ekonomik nedenlerle mesleğine gemilerde başlayamadığını, bir dönem kasaplık yaptığını ve sanayide çalıştığını aktardı. Aynı şirkette 33 yıl görev yaptığını belirten Aslan, "Tuvalet de yıkadım, yer de süpürdüm. Gece yarılarına kadar freze tezgahında kendimi geliştirdim. Genel Müdürlük de yaptım. Küçük bir atölyeden dünyada ilk beşe giren bir şirket olduk" dedi.

"Hayata aynı yerden bakmak"

Ekrem İmamoğlu ile tanışmasını "hayata aynı yerden bakmak" sözleriyle anlatan Aslan, Beylikdüzü sürecinde Hasan İmamoğlu'nun kendisine "Oğlumu sana emanet ediyorum" dediğini aktardı. Aslan, 31 Mart sürecine anlatırken, "Mazbatayı almadan iş bitmez" diyerek hukuk ve irade vurgusu yaptı.

"19 Mart gecesi ve Saraçhane"

Diploma iptali kararını 18 Mart akşamı öğrendiğini belirten Aslan, gece saat 03.30'a kadar belediyede kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde gelen telefonla Ekrem İmamoğlu'nun evinin polis ablukasında olduğunu öğrendiğini ifade eden Aslan, Saraçhane'ye gidiş anını, "Babası size emanet etmiş, o da 'burası sana emanet' demiş. O anda dümeni tutmak zorundasınız" diye anlattı. Sekiz gün boyunca Saraçhane'den ayrılmadığını belirten Aslan, sürecin ülke adına yaşanmamasını temenni etti.

"Cumhuriyet'in kalesini teslim edecek miyiz?"

O gece yapılan değerlendirmelerde "Burayı terk edecek miyiz? Cumhuriyetin kalesini teslim edecek miyiz" sorusunun gündeme geldiğini aktaran Aslan, Saraçhane'ye yürüyen gençler için "Cumhuriyet'in çocukları Cumhuriyet'e sahip çıktı ifadelerini kullandı.

"Silivri'de ilk bayram"

Bayram sabahı Beylikdüzü'nde namaz kıldıktan sonra Silivri'ye gittiğini söyleyen Aslan, ilk görüşmede yaşadığı duygusal anları paylaştı ve İmamoğlu'na "Hiç üzülme. Bizim hizmetimiz millete ve Allaha'dır. Bu millet çocuklarına sahip çıkacaktır" dediğini söyledi.

"Tek korkum hata yapmak"

Konuşmasının sonunda "Ben birCcumhuriyet çocuğunun emanetini, bir Cumhuriyet çocuğu olarak taşıyorum" Nuri Aslan, korkmadığını, ancak tek endişesinin hata yapmak olduğunu söyledi ve "Tek korkum, bir hata yaparım da kardeşlerim bir gün daha fazla zindanlarda kalır mı diye" ifadelerini kullandı.