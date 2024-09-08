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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(BİLECİK) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye ziyaretinin Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, "Çok önemli bir dönemde görev yapıyoruz. Bizim gibi seçilmiş arkadaşlar aynı zamanda bu ülkemizi geren, milletimizi sıkıntıya düşüren, çocukları, gençleri geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, emeklilerimizi ekonomik sıkıntılarıyla ilgili milletimizin itibarlı, huzurlu ve güvende hissetmesiyle ilgili bir çok konu var... Bu konuların aşılması bu dönemde bu yeni yüzyılda çok özel bir dönemi hep beraber yaşamak ve yaşatmakla yükümlü yöneticileriz. Bu konuda gece gündüz çalışacağız" dedi.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bilecik Belediyesi önünde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve CHP'liler karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İmamoğlu'nun ziyaretine eşlik etti. Gelin Eda ve damat Mustafa Bulut çifti de İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında yer aldı. İmamoğlu çifte mutluluklar dileyerek hediye verdi.

İmamoğlu, Melek Mızrak Subaşı'yı makamında ziyaret etti. İmamoğlu ve Subaşı, Bilecik'in tarihi değerine değindi. İmamoğlu, Subaşı'na başarılar diledi ve karşılıklı hediyeler verildi. Ziyaretin ardından İmamoğlu ve Subaşı, Bilecik Belediyesi Atatürk Parkı'nda vatandaşlara seslendi.

Osmanlı İmparatorluğu temelinin Söğüt'te atıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bilecik bizim için olağanüstü bir değere sahip. Bilecik milli mücadeleyi verdiğimiz topraklarımızdır" dedi.

"Depremde Bilecik hassas bir stratejik bir öneme sahiptir"

İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Depremle çok yoğun mücadelemiz söz konusu. Bilecik sağlam bir zemine sahip. Çok yoğun depremle mücadelemiz söz konusu. Bilecik hem sağlam bir zemine sahip hem de depremden çok çok az etkilenmesi muhtemel güvenli illerimizden bir tanesidir. Bu bağlamda çok tedbir almamız lazım. Bölgemiz büyük bir deprem yaşadığında bir kısım ihtiyaçlarımızı sağlamakla ilgili Bilecik hassas bir stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Bütün Türkiye'nin her yeri önemli. Çok önemli bir dönemde görev yapıyoruz. Bizim gibi seçilmiş arkadaşlar aynı zamanda bu ülkemizi geren, milletimizi sıkıntıya düşüren, çocukları, gençleri geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, emeklilerimizi ekonomik sıkıntılarıyla ilgili milletimizin itibarlı, huzurlu ve güvende hissetmesiyle ilgili bir çok konu var... Bu konuların aşılması bu dönemde bu yeni yüzyılda çok özel bir dönemi hep beraber yaşamak ve yaşatmakla yükümlü yöneticileriz. Bu konuda gece gündüz çalışacağız. Amasız, fakatsız 86 milyon insanımızı eşit görerek Türkiyemize güçlü dönemi sağlamak adına milletimizin bütün evlatlarıyla birlikte çalışarak, siyasi ayrım yapmadan, insanlarımızı ayrıştırmadan, insanlarımızı birleştirerek, bu cennet vatanın bireyi olduklarını ve onlara değerli olduklarını hissettirerek yeni bir döneme hazırlamanın sorumlu insanlarıyız biz. Çünkü millet bize yetki verdi. Dedi ki 'siz sorumlusunuz, çok çalışın ve bizim geleceğimizi teminat altına alın.' Bu konuda çok hassas çalışacağız."

Buradaki programın ardından İmamoğlu ve Subaşı, Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası açılışına katıldı.