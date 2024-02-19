HABER: ÇAĞATAN AKYOL KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Buluşma sonrasında konuşan İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekerek, "31 Mart'ta biz, sadece yeni bir beş yıla talip değiliz; aynı zamanda daha güçlü bir demokrasiye, daha güçlü bir yerel yönetim dönemine, daha üretken, daha icraatçı, daha dayanışmacı, daha dayanıklı bir kent var etme noktasındaki sürecin tespiti veya tercihi günü olarak görüyoruz. Bu kapsamda da bu düşüncelerimizi elbette Sayın Başkan'a ve heyetine de aktardık. Umut ederiz 31 Mart, İstanbul halkının, 16 milyon insanımızın, dünyanın göz bebeği kentimizin korunduğu, muhafaza edildiği, hırpalandığı değil geliştiği, ihanete uğradığı değil, çok düzgün işlerin yapıldığı bir dönemi daha yakalarız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. İmamoğlu ve Avdagiç, İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleşen buluşma sonrasında kameraların karşısına geçti. İTO'nun sektörün önemli bir bileşeni olduğunu belirten İmamoğlu, "İTO, İBB'yi bir yerel yönetim çatısı olarak gördüğümüzde, en önemli, en birinci sıradaki paydaşlarından birisi. Bu bağlamda biz, başından beri İBB kurumu çerçevesinde, bütün diyalog ve ilişkilerimizi çok prensipli, çok sistematik, çok kurumsal bir yapıya dönüştürerek, varsa bir kısım konular, bu konuları en hızlı haliyle nasıl çözebiliriz, bireysel katkılar değil, kurumsal akışla beraber bunu nasıl düzeyli ve düzenli hale getirebiliriz yolculuğunu tarifleme gayreti içerisinde olduk. Bunu yapabilirsek zaten yerel demokrasiyi, yerel işleyişi en güçlü şekle dönüştürmüş oluyoruz" dedi.
"UMARIM 31 MART'TA KENTİMİZİN İHANETE UĞRADIĞI DEĞİL; ÇOK DÜZGÜN İŞLERİN YAPILDIĞI BİR DÖNEMİ DAHA YAKALARIZ"
Bu anlamda görev süreleri boyunca İTO ve benzeri kurum, kuruluşlara sağlıklı ilişkiler kurduklarını kaydeden İmamoğlu, "Bütün bunları yaparken; İBB Başkanı, İTO Başkanı olarak her mevzuyla birebir ilgilenmek gibi bir duruma ihtiyaç duymadık. Çünkü, o kurumsal akışı sağladığınızda, sizin yol arkadaşlarınız, kurumlardaki temsilcileriniz bu süreci en liyakatli, en düzgün şekliyle yürütebiliyorlar" diye konuştu. Sözü 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere getiren İmamoğlu, şunları söyledi:
"Biz; yerel demokrasiyi, yerel akışı, kamudaki yönetim ahlakını, yönetim düzenini daha ileriye taşıma adına da 'İstanbul modeli' diye tariflediğimiz yerel yönetim tutkumuzu ve çalışma düzenimizi daha yukarılara taşıma adına da önemli bir tarih olarak görüyoruz. 31 Mart'ta biz, sadece yeni bir beş yıla talip değiliz; aynı zamanda daha güçlü bir demokrasiye, daha güçlü bir yerel yönetim dönemine, daha üretken, daha icraatçı, daha dayanışmacı, daha dayanıklı bir kent var etme noktasındaki sürecin tespiti veya tercihi günü olarak görüyoruz. Bu kapsamda da bu düşüncelerimizi elbette Sayın Başkan'a ve heyetine de aktardık. Umut ederiz 31 Mart, İstanbul halkının, 16 milyon insanımızın, dünyanın göz bebeği kentimizin korunduğu, muhafaza edildiği, hırpalandığı değil geliştiği, ihanete uğradığı değil, çok düzgün işlerin yapıldığı bir dönemi daha yakalarız. Bu kapsamda biz, hazırlıklı olduğumuzu kendileriyle paylaştık."
AVDAGİÇ: "31 MART'TA YAPILACAK SEÇİMLER İSTANBUL'UMUZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Avdagiç de İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Ticaret Odası'nda misafir etmekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstanbul iş dünyası olarak beklentilerimizi ve hedeflerimizi kendileri ile paylaşma imkanı bulduk. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözleriyle dile getirdi.
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