İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'da Temel Atma Töreni'nde Protesto Edildi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'da Temel Atma Töreni'nde Protesto Edildi

İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada\'da Temel Atma Töreni\'nde Protesto Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediyesi'nin yeni bina projesinin temel atma töreninde protesto ile karşılaştı. İmamoğlu, konuşma sırasında Adabüs'leri istemeyen vatandaşlara yanıt vererek, 'Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor' dedi.

09.01.2025 17:58  Güncelleme: 18:05
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da 'Adalar Belediye Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bazı vatandaşlar İmamoğlu konuşma yaptığı sırada Adabüs'leri istemediğini söyleyerek protesto etti. İmamoğlu, "Sesin çok detone vallahi. Duyduk sesini, bak sesini duydum. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 50 yıl hizmet veren ve depreme karşı dayanıklılığını yitiren eski Adalar Belediyesi'ni yeniden inşa edecek projenin temelini attı. Büyükada Çınar Meydanı'ndaki temel atma törenine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat katıldı. 340 milyon liraya mal olacak ve 2 bin 360 metrekarelik alan üzerine kurulacak yapının içinde 84 metrekarelik bir sığınak, 6 araçlık otopark, çatı terası gibi çeşitli sosyal ve idari alanlar bulunacağı öğrenildi.

'SÜREKLİ BAĞIRINCA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında 'Adabüs'leri' istemeyen bir grup defalarca İmamoğlu'nun sözünü keserek protesto etti. İmamoğlu, protestocuya, "Sesin çok detone vallahi. Duyduk sesini, bak sesini duydum panolarını da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor" dedi.

'ADALARIN 2019'DAN BU YANA GERÇEKTEN DEĞİŞEN BİR KADERİ VAR'

İmamoğlu, "Daha başarılı bir kuşak geldi merak etme. Devrim yapacak güçlü bir kuşak geldi. Sadece tepki göstermenin usulü ve üslubu açısından, elbette ki durumuna ve duygunuza ilgi gösteriyoruz. Duyduk takip ediyoruz, size dönüp cevaplarımızı verdik, belediye başkanımız verdi, ben verdim ama ısrarla yaptığınız bu bakış açısı ve protesto biçiminin çok da verimli bir protesto olmadığını söyleyeyim. Adaların 2019'dan bu yana gerçekten değişen bir kaderi var. Her sorununa özenle ilgi gösteren, çaba gösteren bir bakış açımız var. ve şükürler olsun Adalar mis gibi kokuyor. Adalarda kötü bir koku yok. Kabalık yok, sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz bu yıl sonunda meyvesini verecek. Göreceksiniz adalar tekniğiyle, görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak. Bugün bahsettiğimiz biçimiyle" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin yeniden protesto ile kesilmesi üzerine İmamoğlu, "Demokrasi diyorsun, kabul edenler-etmeyenler desem kaybedeceksin. Bak seni mağdur etmek istemiyorum şu anda. Hangi demokrasi. Bak sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto" tepkisini gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'da Temel Atma Töreni'nde Protesto Edildi - Son Dakika

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