İBB Başkanı İmamoğlu, Şile Belediye Başkanı Kabadayı\'yı tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Şile'nin bütün ihtiyaçlarına dönük çalışmalarının olduğunu aktaran İmamoğlu, "Hem Özgür Başkanımızı hem bizi Allah utandırmasın. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte çok başarılı olalım ki İstanbullular mutlu olsun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Şile'nin özel bir ilçe olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'un her ilçesinde bir yerellik söz konusu. Fakat Şile'de mevzu biraz köylerimiz de olunca, yerellik daha da manevi bir boyuta evriliyor. Özgür Başkanımız gerçek anlamda, kökleriyle bir Şileli ve Şile'yi dert eden, onunla dertlenen bir hemşehrimiz. Sevgili ilçe başkanımız da bizi ilk gelip ziyaret ettiklerinde ve ilçesine dönük duyarlılığını ve duygularını gördüğümde, gerçekten Şile'nin böyle bir belediye başkanına sahip olmasını çok arzulamıştım" dedi.

"İnsanını düşünen insan iyi bir yerel yöneticidir"

Başkan Özgür Kabadayı için, "İlçesi ile dertlenen, taşını, toprağını, doğasını, yaşamını, canlısını, insanını düşünen insan iyi bir yerel yöneticidir" diyen İmamoğlu, "Bu bağlamda biz, elbette ki seçilmiş 39 ilçe belediye başkanımızı aynı duyguda görüyoruz. Ama mevzu biraz daha kırsal olunca, orada başka bir manevi boyuta daha duygularımız evrilebiliyor. Bu yönüyle Özgür Başkanımıza, beş yılda çok başarılı bir dönem diliyorum. İnşallah biz, Şile'nin gelmiş geçmiş en başarılı beş yılını Özgür Başkanımızla birlikte, işimizi gün gün takip ederek başaracağız. İnşallah buradan Şile'nin doğasına, sahiline, denizine, balıkçısına, tarımla uğraşanına, hayvancılıkla uğraşanına, burayı kendine mesken edinmiş; yazın gelen insanlar ya da yaz-kış çiftliğinde, evinde, yazlığında yaşayan insanına her türlü konuya değinen hizmetlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Şile'nin simgelerini unutmayacağız"

Şile'nin altyapısı, suyu, yolu ve bütün ihtiyaçlarına dönük çalışmalarının olduğunu aktaran İmamoğlu şöyle devam etti:

"Özellikle Şile'nin simgelerini de unutmayacağız. Buranın bir kıyı ilçesi, sahil ilçesi olduğunu unutmayacağız. Denizde olan bağını unutmayacağız. Deniz ürünleriyle olan bağını güçlendireceğiz. Kültürünü, sanatını… Çok sanatçısı var buranın. Onlarla bağ kuran birtakım işleri birlikte üreteceğiz. Özellikle Şile bezinin ne kadar özel bir ürün olduğunu, geçmişine ne kadar kuvvetli olduğunu unutmadan o kavramın ve o üretimin burada nasıl daha da ileriye taşınabileceğini, kültürünü, tanıtımını, etkinliklerini de birlikte yapacağımız bir dönem olacak. Hem Özgür Başkanımızı hem bizi Allah utandırmasın. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte çok başarılı olalım ki, İstanbullular mutlu olsun"

Kabadayı: "Memleketimize çok güzel hizmetler yapacağız"

Şile Belediye Başkanı Kabadayı da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Büyükşehirle beraber Şile Belediyesi, koordineli bir şekilde memleketimize çok güzel hizmetler yapacağız. Sizin turizme, sanata, yeşile ve doğaya olan emeğinizi de biliyoruz. Hayvanlara verdiğiniz önemi biliyoruz. Özellikle son dönemde çıkarılmaya çalışılan yasanın da nasıl karşısında olduğunuzu da biliyoruz. Tekrardan memleketimize hoş geldiniz Sayın Başkanım" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Kabadayı, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Şile'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.