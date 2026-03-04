İbb Başkanvekili Aslan: "Başka Hiçbir Konuda Bir Araya Gelemiyorsanız Bile Lütfen Kadınlar ve Kanunlar Konusunda Bir Araya Gelin" - Son Dakika
İbb Başkanvekili Aslan: "Başka Hiçbir Konuda Bir Araya Gelemiyorsanız Bile Lütfen Kadınlar ve Kanunlar Konusunda Bir Araya Gelin"

04.03.2026 16:20  Güncelleme: 17:02
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Yerel Eşitlik Planı tanıtımında yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine ve toplumsal adalete dair çağrıda bulundu. Aslan, “2026 yılında dahi kadın cinayetlerinin konuşuluyor olmasından utanıyorum. Devletime seslenmek istiyorum; adil ve eşitlikçi olacağız. Eğer bir taraf seçeceksek, kanunu ve adaleti uygularken kadından yana pozitif ayrımcılık yapmalıyız” dedi. Devlet yetkililerine ve bakanlara da seslenen Aslan, “Eğer başka hiçbir konuda bir araya gelemiyorsanız bile lütfen kadınlar ve kanunlar konusunda bir araya gelin” dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde bir buluşmaya imza attı. İstanbul'un 2026-2029 dönemini kapsayan "Yerel Eşitlik Planı"nın kamuoyuna duyurulduğu programda, kentin her sokağında kadın erkek eşitliğini kurumsallaştıracak bazı adımlar paylaşıldı.

"Terkos'un taze suyu kürsüde"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, programa sabahki İSKİ töreninden gelerek katıldı. Konuşmasının başında açılış törenine ve İSKİ'nin vereceği hizmete dikkat çeken Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile katıldığı programdan getirdiği taze suyu kürsüye koydu. Aslan, İstanbul'un her noktasına adil hizmet götürme kararlılıklarını vurguladı.

"Ekrem Başkanımız çok emek verdi mücadelesini hala sürdürüyor"

Aslan, konuşmasının devamında Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu'nu anarak, "Sizlere, hukuksuzca Silivri Zindanında tutulan Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul'umuzun seçilmiş başkanı, muhafızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini getirdim. Ekrem Başkanımız İstanbul'un kadınlar için eşit ve güvenli bir kent olması için çok emek verdi, mücadelesini hala sürdürüyor" dedi.

Kendi hayatındaki kadınların önemine de değinen Aslan, kendisine sevgiyi ve insan olmayı öğretenin annesi, eşi ve kızı olduğunu belirterek, törende bulunan eşi Özlem Aslan'a da özel bir teşekkür iletti.

"Kadın cinayetlerine karşı sert duruş"

Konuşmasında katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik ve küçük kızı Hifa ile hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'i anarken büyük üzüntü duyduğunu belirten Aslan, dün İstanbul'dan Konya'ya bir cenaze değil, bir can parçasını gönderdiklerini ifade etti. Bir çocuğun bir öğretmenin canına kıymayı hayal edebilmesinin vahametine değinen Aslan, tıpkı Ekrem İmamoğlu için verilen mücadele gibi, kadınların kimseye muhtaç olmadan yaşaması için de var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Devlet yetkililerine ve bakanlara da seslenen Aslan, "Eğer başka hiçbir konuda bir araya gelemiyorsanız bile lütfen kadınlar ve kanunlar konusunda bir araya gelin" çağrısında bulundu.

"Eğer bir taraf seçmek durumundaysak…"

Nuri Aslan, adaletin tesisinde kadının merkezi rolüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bizi, kız çocuklarını, erkek çocuklarını yetiştiren, bu memleketi yöneten, Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş belediye başkanımızı yetiştiren kadınlardır. Dolayısıyla adalet olduğunda eğer bir taraf seçmek durumundaysak, kanunu ve adaleti seçerken kadından yana pozitif ayrımcılık yapmak gerekliliğini buradan tüm vekillerimize ve bakanlarımıza ifade etmek isterim. Kadınlar olmazsa, onların şefkat duygularını erkekler alamazsa yürekleri yufka olamaz ve acıma duygularını kaybederler. Mutlaka bu cinayetlere son vermek durumundayız ve kadınların yanında olmak zorundayız"

"Liyakat ve fırsat eşitliğinde yeni dönem"

Programda İBB'nin kurumsal dönüşümüne dair veriler de paylaşıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, 2019'da yüzde 10 olan kadın yönetici oranının bugün yüzde 30'a ulaştığını ve kadın yönetici sayısının tam 3 kat arttığını belirtti. İstanbul tarihinde ilk kez kadın otobüs şoförlerinin, kaptanların ve itfaiyecilerin sahada görev aldığını hatırlatan Akçabay, bu değişimin liyakat esaslı politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Dipşar: "Eşitliği genetik kodlarımıza işliyoruz"

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nazlı Enif Yavuz Dipşar, 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın sadece bir politika belgesi değil, bir taahhüt olduğunu vurguladı. Dipşar, "Yolculuğumuz 2019 yılında Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun eşitlik ilkesini belediyeciliğin merkezine koyma iradesiyle başladı. Yeni planımız; eğitimden sağlığa, ekonomik güçlenmeden güvenli kentsel mekana kadar hayatın her alanına dokunan 9 tema ve 31 hedeften oluşuyor. Yüzde 99'u somut eylemlerden oluşan bu planla, yoksulluğun kadınlaşmasına karşı duracak ve her sokağı herkes için güvenli kılacağız. 2026-2029 dönemi İstanbul'un eşitlikte kurumsallaşma zirvesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nihan Yücel ise planın şeffaf bir şekilde 232 gösterge ile izleneceğini, ayrıca yaş alan vatandaşlar için Alzheimer ve bakım merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Program, Türkiye tarihine yön veren 15 öncü kadının silüetlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

