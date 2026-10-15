İBB Başkanvekili Aslan, yağışta ölen 2 kişi için başsağlığı diledi

(İSTANBUL) Yağışla ilgili gelişmeleri İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Aslan "Fatih Balat'ta özel bir otopark araç girişinde biriken suya basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımıza ve Sarıyer Dereboyu Caddesi'nde suya düşen 34 yaşındaki vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik." dedi, başsağlığı dileklerini iletti. Kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Aslan, "Yağışların başladığı andan bu sabaha kadarki süreçte şu an itibarıyla 8 bin 515 ihbar aldık. Önceliğimiz her zaman insan hayatı oldu. İstanbul genelinde mahsur kalan 595 vatandaşımızı ekiplerimiz tahliye ettiler. Özellikle Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa bölgelerinde dere seviyelerinin yükselmesi nedeniyle iş yerlerinde, okullarda, konutlarda ve çeşitli tesislerde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kentte etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Kurmaylarından tek tek bilgi alan Aslan, daha açıklamada bulundu. Şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden 2 vatandaşın acısını yürekten paylaştığını ifade eden Aslan, "Fatih Balat'ta özel bir otopark araç girişinde biriken suya basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımıza ve Sarıyer Dereboyu Caddesi'nde suya düşen 34 yaşındaki vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olayların bütün yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Aslan konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"BAZI BÖLGELERİMİZDE METREKAREYE 130 İLA 273,1 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ DÜŞTÜ"

"İstanbullumuz son yılların en şiddetli yağışlarından biri ile karşı karşıya kaldı. Salı sabah saatlerinde başlayan, tüm gün devam eden, etkisini artırarak gece boyunca da süren kuvvetli sağanak yağış kentimizin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağış sisteminin etkisiyle özellikle Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde çok yüksek miktarda yağış kaydedildi. AKOM verilerimize göre bazı bölgelerimizde metrekareye 130 ila 273,1 kilogram arası yağış düştü. Beykoz'da metrekareye 273,1; Sarıyer'de 208,1 kilogram; Eyüpsultan'da ise 202,8 kilogram yağış ölçüldü. Diğer ilçelerimizde yağış miktarı 35 ila 120 kilogram arasında gerçekleşti. Gece boyunca Anadolu Yakası'nın bazı çevrelerinde metrekareye 45 kilogram civarında yağış düştü.

"8 BİN 392 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ, 2 BİN 246 ARAÇ VE İŞ MAKİNEMİZLE GECE BOYUNCA ARALIKSIZ ÇALIŞTIK. ÇALIŞMALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu sabah an itibarıyla yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybetti. Anadolu Yakası'nda öğlen saatlerine kadar hafif yağmur geçişleri bekliyoruz; ardından yağışlı sistemin İstanbul'u terk edeceğini öngörüyoruz. Ancak yağışların sona ermesi bizim çalışmalarımızın sona erdiği anlamına gelmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren bütün birimlerimizle sahadayız. 8 bin 392 çalışma arkadaşımız, 2 bin 246 araç ve iş makinemizle gece boyunca aralıksız çalıştık. Bu sabah da çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta birimlerimiz; Park ve Bahçeler, İETT, Metro ve İstanbul'un bütün birimleri koordinasyon içinde görev yapıyor. İstanbul Valiliğimiz ve devletin bütün kurumlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. Su tahliye çalışmalarında yüzlerce motopomp ve dalgıç pompa kullandık. Ekiplerimiz gelen ihbarlara müdahale etmek için gece boyunca sahada görev yaptılar.

"İSTANBUL GENELİNDE MAHSUR KALAN 595 VATANDAŞIMIZI EKİPLERİMİZ TAHLİYE ETTİ"

Yağışların başladığı andan bu sabaha kadarki süreçte şu an itibarıyla 8 bin 515 ihbar aldık. Önceliğimiz tabii ki her zaman insan hayatı oldu. İstanbul genelinde mahsur kalan 595 vatandaşımızı ekiplerimiz tahliye ettiler. Özellikle Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa bölgelerinde dere seviyelerinin yükselmesi nedeniyle iş yerlerinde, okullarda, konutlarda ve çeşitli tesislerde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyanlarını tesislerimizde misafir ettik. Evlerine ulaşması için gerekli araç desteklerini sağladık. Yoğun yağış nedeniyle ana arterlerde, alt geçitlerde ve bağlantı yollarında su birikintileri ve trafik sıkışıklıkları yaşandı. Ekiplerimiz su baskınlarına, tıkanmalara ve yol kapanmalarına müdahale etti. Güvenli hale getirilen yollar yeniden ulaşıma açıldı. Risk bulunan noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. Toplu ulaşımın aksamaması için de gerekli tedbirleri aldık. İETT seferlerinde yaşanan sorunlar giderildi. Metro hatlarında yaşanan sorunlar giderildi ve şu an metro hatlarında ulaşım kesintisiz sağlanıyor. Sadece teleferik hatlarımız şu an itibarıyla hava koşulları nedeniyle kapalı tutuluyor. Yine vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için metro seferlerimizi gece saat 02.00'ye kadar devam ettik. Metrobüs seferlerimiz sabaha kadar 24 saat kesintisiz olarak sürüyor.

"EVLERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BÜTÜN SOSYAL TESİSLERİMİZİ 24 SAAT BOYUNCA HİZMETE AÇTIK"

Hava koşulları nedeniyle teleferikte olduğu gibi deniz ulaşımında da bazı noktalarda seferlerde iptaller veya gecikmeler sürüyor. Ayrıca yağış nedeniyle dışarıda kalan ve evlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımız için bütün sosyal tesislerimizi 24 saat boyunca hizmete açtık. İnsanların yeme-içme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Çubuklu Siloları, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Deniz Köşkler, Kartal'daki Beltur noktalarımız gibi birçok noktamız gece boyunca hizmet verdi. Vatandaşlarımızın güvenli ortamlarda dinlenebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılaması için destek olduk, destek olmaya devam ediyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZDAN TAŞKIN BÖLGELERİNDEN UZAK DURMALARINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Son 45 yılın dediğim gibi en yüksek yağışı alındı. Bir afetle karşı karşıya İstanbul kaldı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, AFAD, Valiliğimiz, tüm devletimizin kurumları, Emniyet, Jandarma birlikte hareket ederek tarihinin en yüksek yoğun yağışını aldığı dönemde maalesef iki can kaybımız var; keşke onlar da olmasaydı, bizi çok üzdü. Ama İstanbul'da bunun dışında ağır bir süreçle karşı karşıya kalmamak için tüm ekiplerimiz büyük bir mücadele verdi. Yağışlar büyük ölçüde sona ermiş olsa da özellikle dere yataklarında, su baskını yaşanan alanlarda, alt geçitlerde ve toprak kayması riski bulunan bölgelerde tehlike tamamen ortadan kalkmış değil. Vatandaşlarımızdan güvenlik amacıyla kapatılan yolları kullanmamalarını, su birikintilerinden araçla ve yürüyerek geçmemelerini, dere yataklarından ve taşkın bölgelerinden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Özellikle su basmış yapılarda gerekli güvenlik kontrolleri yapılmadan elektrik tesisatına müdahale edilmemeli. İstanbul Valiliğimiz tarafından bütün okulların tatil edilmesine ve çalışanlarına yönelik izin tedbirlerine ilişkin kararlar alındı. Hemşehrilerimizin yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmelerini rica ediyorum.

"SU BASKINLARININ GİDERİLMESİ, YOLLARIN AÇILMASI, TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

İstanbul 16 milyon insanın yaşadığı büyük bir kent. Böylesine yüksek miktarda yağışın kısa sürede düşmesi kentimizin altyapısı, ulaşımı ve günlük yaşamı üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Bizim görevimiz yaşanan sorunları görmezden gelmek değil; her birine müdahale etmek, eksikleri tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak. Dün olduğu gibi bugün de ekiplerimizle sahadayız. Gecesini gündüzüne katarak büyük bir fedakarlıkla çalışan bütün mesai arkadaşlarıma İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Su baskınlarının giderilmesi, yolların açılması, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgili bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz.

Hiçbir hemşehrimiz kendisini yalnız hissetmesin. İstanbul'un her mahallesinde, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yağışlardan etkilenen bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'umuz için görevimizin başındayız, bütün imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz"