İBB Davasında Muzaffer Beyaz\'ın Ek Savunması ve Çelişkiler

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasının ikinci haftası başladı. Sanıklardan Muzaffer Beyaz, geçen haftaki duruşmada yaşadığı gerilim nedeniyle kendisini ifade etmekte zorlandığını belirterek ek savunma yaptı. Beyaz, önceki duruşmada İmamoğlu ile "helalleşmesine" ilişkin sözlerinin yalnızca ailece yenilen yemekler ve yapılan seyahatlerle ilgili olduğunu belirterek, "Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakalı değil. Alacaklarım devam etmektedir, hakkımı helal etmiyorum. Şikayetlerim de devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Tutuklu sanıklar saat 11.00'de duruşma salonuna getirildi. 7 kez etkin pişmanlık ifadesi veren ve tutuksuz yargılanan Ertan Yıldız, duruşmaya fiziki olarak katıldı. Dosyanın kritik isimlerinden Yıldız'ın bugün savunma yapması bekleniyor.

"GEÇEN HAFTA KENDİMİ İFADE ETMEKTE ZORLANDIM"

Savcının çelişkili ifadeleri nedeniyle iki kez tutuklama talep ettiği ve ikisi de mahkemece reddedilen müteahhit Muzaffer Beyaz, geçen haftaki duruşmada yaşadığı gerilim nedeniyle kendisini ifade etmekte zorlandığını belirterek söz aldı.

Beyaz, davaya dahil edilmesinin ortaklarından olduğu Capacity AVM'nin ruhsat süreciyle başladığını söyledi. Kapalı otoparkı ücretli hale getirmek için Bakırköy Belediyesi'ne başvurduklarında kendilerinden 5 milyon avro talep edildiğini öne süren Beyaz, bu talebi kabul etmemelerinin ardından yaklaşık 1,9 milyon lira idari para cezası kesildiğini anlattı. Beyaz, söz konusu cezanın daha sonra iptal edildiğini ve yargılandıkları davadan beraat ettiklerini söyledi.

"4 DAİRENİN HASAN İMAMOĞLU'NA DEVRİ İSTENDİ"

Westside projesine ilişkin de beyanda bulunan Beyaz, projenin arsa sahibinin Şahinler Holding olduğunu, yüklenici firmalarla 2013 yılında adi ortaklık kurduklarını söyledi. Ruhsat aşamasında kendilerinden 20 milyon avro rüşvet istendiğini iddia eden Beyaz, iki okulun Adem Soytekin tarafından yapıldığını ve ödemelerinin Kemal Şahin tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Beyaz, Murat Çalık'ın dört dairenin Hasan İmamoğlu'na devredilmesini istediğini ileri sürerek, bu talebin kendilerine önce Adem Soytekin, ardından Oktay Hamzaoğlu aracılığıyla iletildiğini söyledi.

"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ YERİNİZİN ÜÇTE BİRİNİ YEŞİL ALAN YAPARIZ"

Beyaz, projenin iskanının alınması sürecinde de para talep edildiğini ve ödemenin Adem Soytekin'in şirketine çekle yapıldığını iddia etti. Bakırköy'deki başka bir projesinin ruhsat sürecinde ise Ertan Yıldız ile görüştüğünü anlatan Beyaz, belediyedeki işin çözülmesi için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini öne sürdü. Beyaz, talebi kabul etmemesi üzerine kendisine, "Bana 3 milyon dolar vermezseniz yerinizin üçte birini yeşil alan yaparız, katı da 6 kata düşürürüz" denildiğini, ayrıca Capacity AVM'nin kapatılacağı tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.

Beyaz, daha sonra Süleyman Atik ile görüştüğünü ve Atik'in kendisine, "İşiniz artık Büyükşehir'de, 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim" dediğini ileri sürdü. Bu parayı da vermediğini söyleyen Beyaz, Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak için birçok kez girişimde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti.

ÇUHADAROĞLU PROJESİ İÇİN "EKREM BAŞKAN İSTİYOR" İDDİASI

Beyaz, 2017 yılında Beylikdüzü'ndeki Çuhadaroğlu projesine ilişkin de konuştu. Adem Soytekin'in kendisine gelerek söz konusu projeyi Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, yanındaki Meydan Yakuplu projesiyle birleştirmek niyeti olduğunu söylediğini öne süren Beyaz, projeden çekilmesinin karşılığında iki daire istediğini, Soytekin'in Fatih Keleş ile görüştükten sonra bir daire verilebileceğini söylediğini ancak bu dairenin de kendisine verilmediğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu ile ortak oldukları bir arsaya ilişkin de beyanda bulunan Beyaz, Beylikdüzü'nde yüzde 85'ini satın aldıkları arsanın yüzde 15'inin İmamoğlu'na ait olduğunu söyledi. Teras Park adıyla proje geliştirdiklerini anlatan Beyaz, İmamoğlu'nun yüzde 5'lik ek payı maliyetine satın almak istediğini ve bu payın kendisine geçtiğini ancak bedelinin ödenmediğini ileri sürdü.

Beyaz, önceki duruşmada İmamoğlu ile "helalleşmesine" ilişkin sözlerinin yalnızca ailece yenilen yemekler ve yapılan seyahatlerle ilgili olduğunu belirterek, "Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakalı değil. Alacaklarım devam etmektedir, hakkımı helal etmiyorum. Şikayetlerim de devam ediyor" dedi.

TORA PEKİN: "BİR DURUŞMA, BİR DAVA BU KADAR RAYINDAN ÇIKARILABİLİR"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin ise Beyaz'ın önceki sorgusu devam ederken savcının tutuklama talebinde bulunmasını eleştirdi. Pekin, "Soruşturma aşamasında etkin pişmanlar, isteneni söyleyene kadar nasıl defalarca ifadeye geldilerse, anlaşılan o ki şimdi sanıklar da isteneni söyleyene kadar soru sorma hakkını kullanacaklar" dedi.

Pekin, İmamoğlu'nun birinci sorgusunun dahi henüz tamamlanmadığını belirterek, "Bir duruşma, bir dava bu kadar rayından çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

AVUKAT TELCİ SORDU: "SİZ BİZZAT GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Hasan İmamoğlu'nun avukatı İsmail Emre Telci, Beyaz'a Hasan İmamoğlu'na dört daire devredilmesi iddiasına bizzat şahit olup olmadığını sordu.

Beyaz, bilgilerin kendisine iletildiğini belirterek doğrudan bir görüşmeye şahit olmadığını söyledi. Beyaz, söz konusu iddiayı Adem Soytekin'in Oktay Hamzaoğlu'na, Hamzaoğlu'nun da kendilerine aktardığını anlattı.

Telci'nin, Oktay Hamzaoğlu'nun kendi ifadesinde bilgiyi Seyfi Beyaz'dan duyduğunu söylediğini hatırlatması üzerine Beyaz, bunların ortaklık toplantılarında konuşulan konular olduğunu ifade etti.

AVUKAT YILMAZ'DAN "180 DERECE DEĞİŞİKLİK" SORUSU

Hasan İmamoğlu'nun diğer avukatı Nusret Yılmaz ise Beyaz'ın bir hafta önceki savunması ile ek beyanları arasındaki değişikliğe dikkat çekti.

Yılmaz, önceki duruşmada Beyaz'ın savunması devam ederken savcılığın tutuklama talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bir haftada bu şekilde 180 derece bir ifadedeki değişiklik, huzurdaki sanığın maruz kaldığı muamele sonrasında bu ifadenin bu hale gelmesi ve tamamen savcılık makamının iddialarını teyit eder, doğrular tarzda beyanlarda bulunması bu dosyayla ilgili değil mi Sayın Başkanım?" diye sordu.

Yılmaz'ın, önceki duruşmada yaşadığı heyecan ve tansiyonu nasıl aştığını sorması üzerine Beyaz, "İlaçlarımı aldım ve onun için bir problem yok" dedi.

Yılmaz'ın, "Geçen geldiğinizde ilaçlarınızı almamış mıydınız?" sorusunun ardından Mahkeme Başkanı araya girerek avukatın dosyayla ilgili soru sormasını istedi.

Yılmaz, daha sonra dört dairenin Hasan İmamoğlu'na devredilmesine ilişkin iddianın kaynağını sordu. Beyaz'ın önceki anlatımlarında farklı kişilerin isimlerinin geçtiğini belirten Yılmaz, "Bu soyut iddianın sahibi kim? Biz hala bunu anlayamadık. Herkes birbirine atıyor" dedi.

Beyaz ise "Ben sadece Oktay Hamzaoğlu'ndan duydum. Yani bize en son o" yanıtını verdi.

ÇALIK TAPU KAYITLARINI SORDU: "12 DİYORSUNUZ AMA TAKBİS'TE 10 TANE GÖZÜKÜYOR"

Tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık da Beyaz'a soru yönelterek, 10 milyon lira karşılığında Adem Soytekin'e devredildiği öne sürülen gayrimenkullerin sayısıyla tapu kayıtları arasında çelişki bulunduğunu söyledi.

Çalık, Beyaz'ın 7 dükkan ve 5 daire olmak üzere 12 gayrimenkulden söz ettiğini ancak TAKBİS kayıtlarında 10 gayrimenkul devri görüldüğünü belirterek, "Tapunun, yani devletimizin tapu kayıt sisteminin haricinde daire devretmeleri mümkün değil" dedi.

Beyaz'ın "Bir daha bakarız. Bilmiyorum yani konuyu" demesi üzerine Çalık, "Bir daha bakmanıza gerek yok, geçmişi düzeltemeyeceksiniz. 10 tane gözüküyor" dedi. Beyaz ise "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

ÇALIK: "KULAKTAN KULAĞA MI OYNAMIŞIZ BURADA?"

Çalık, daha sonra Hasan İmamoğlu'na dört daire devredilmesi iddiasının kendisine nasıl bağlandığını sordu. Beyaz'ın anlatımında söz konusu talebin Çalık'tan Adem Soytekin'e, Soytekin'den Oktay Hamzaoğlu'na ve oradan da ortaklara aktarıldığını belirten Çalık, "Bir tabir vardır onu söylemeyeceğim, kulaktan kulağa mı oynamışız burada?" diye sordu.

Çalık, Beyaz'a, "Direkt benden duydunuz mu Muzaffer Bey, 'Hasan İmamoğlu'na 4 tane daire devredin'?" sorusunu yöneltti.

Beyaz, "Ben zaten duydum demedim yani. Adem Bey'e söyledi, Adem Bey de Oktay Bey'e iletti dedim" yanıtını verdi.

Çalık'ın, "Ama Adem Bey'e söylediğimi kim söyledi size?" sorusuna Beyaz, "Oktay Bey söyledi" karşılığını verdi. Çalık ise Oktay Hamzaoğlu'nun kendisinden doğrudan böyle bir şey duymadığını söylediğini hatırlattı.

"BİRİSİ ÖYLE DEMİŞ, BİRİSİ BÖYLE DEMİŞLERDEN 1,5 SENEDİR TUTUKLUYUM"

Çalık, Beyaz'a kendisinden şahsı için herhangi bir daire isteyip istemediğini de sordu. Beyaz, "Hayır" yanıtını verdi ve böyle bir beyanının bulunmadığını kabul etti.

Beyaz'ın yanıtının ardından Çalık, tutukluluğuna tepki göstererek, "Ben bu beyanlardan 1,5 senedir tutukluyum. Yani birisi öyle demiş de birisi böyle demişlerden ben tutukluyum. Bana geçmiş bir tapu yok" dedi.

"GENE SAYIYI TUTTURAMIYORLAR"

Çalık, Beyaz'ın gayrimenkul sayılarına ilişkin anlatımının da kendi içinde uyuşmadığını savundu. Tapu kayıtlarında Adem Soytekin'e 10 gayrimenkul devredildiğini belirten Çalık, Hasan İmamoğlu'na devredildiği ileri sürülen dört dairenin de bu hesaba eklenmesi halinde toplam sayının 14'e çıktığını söyledi.

Çalık, "Gene sayıyı tutturamıyorlar. Dışarıda olan kendileri Sayın Başkanım. Tapu Dairesi'ne gidip bunu çok net öğrenebilirler, kaç daire devrettik biz Adem Soytekin'e. Adem Soytekin 'Parayla satın aldım' diyor bu arada" ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra tutuksuz sanıklardan Baran Gönül'ün savunmasına geçildi.