İBB Davası’nda 77. gün...Ongun’dan itirafçı Subaşı’ya: “46 milyon borcunu ödeyemeyen birinden 100 milyon rüşvet talep edilmesi normal mi?”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 77. gününde itirafçı Eyüp Subaşı savunma yaptı. Subaşı'nın savunmasının ardından tutuklu sanıklar Murat Kapki ve Fatih Keleş ile tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da Subaşı'ya sorular yöneltti. Ongun, Subaşı'nın "100 milyon lira rüşvet talep edildiği" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "46 milyon borcunu ödeyemeyen birinden 100 milyon rüşvet talep edilmesi hayatın olağan akışına aykırı değil mi" diye sordu. Ongun ayrıca, "Birçok ihale kazandınız. Bana bir komisyon getirdiniz mi, sizden kamunun hakkı dışında para istedim mi" sorusunu yöneltti. Subaşı, "Hayır" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 77. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Tutuklu sanıklar 11.15'te jandarma eşliğinde salona getirildi. Duruşma, saat 11.40'da tutuksuz sanık itirafçı Eyip Subaşı'nın savunmasıyla başladı.

SUBAŞI: "BELEDİYEYLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN REKLAMCI OLMADIM"

Savunmasına, belediyeyle çalıştığı için reklamcı olmadığını, reklamcı olduğu için belediyeyle çalıştığını söyleyerek başlayan Subaşı, İBB'den aldığı ihalelerin tamamının belgeli ve ticari işler olduğunu savundu.

Eşi ve oğlu adına kurulan şirketleri fiilen kendisinin yönettiğini belirten Subaşı, yapılmayan bir iş üzerinden haksız kazanç elde ettiği yönündeki suçlamayı kabul etmedi.

19 Mart operasyonunun ardından hayatının olağanüstü şekilde değiştiğini söyleyen Subaşı, 30 yıllık mesleki emeğinin "onarılmaz bir sarsıntıyla" karşı karşıya kaldığını ifade etti. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını da savundu.

KAPKİ: "İHALELER 2019 ÖNCESİNDE DE AYNI ŞEKİLDE Mİ VERİLİYORDU?"

Subaşı'nın savunmasının ardından hakim ve savcılık sorgusu yapıldı.

Daha sonra tutuklu sanık Murat Kapki söz aldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra, "Savcılar tarafından yönlendirildim" diyerek bu beyanlarını geri çeken Kapki, Subaşı'ya, "Aldığımız ihaleler 2019 öncesinde de aynı şekilde mi veriliyordu" diye sordu. Subaşı, "Evet, öyle veriliyordu. Murat Kapki'yi 2007'den beri tanırım, sektörde bilinen bir reklamcıdır" yanıtını verdi.

FATİH KELEŞ: "5 YIL BOYUNCA İŞ YAPMAMIŞSINIZ, 5 YIL SONRA MI AKLINIZA GELDİ?"

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de Subaşı'ya sorular yöneltti. Keleş, Subaşı'nın önceki beyanlarında kendisiyle 2014 seçimleri öncesinde tanıştığını söylediğini hatırlatarak, "2014'te Beylikdüzü kazanıldıktan sonra belediyeyle hiç iş yaptınız mı" diye sordu. Subaşı, "yapmadım" dedi. Keleş bunun üzerine, "5 yıl boyunca iş yapmamışsınız, 5 yıl sonra mı aklınıza geldi" diye sordu. Subaşı ise, "Benim Ekrem Bey'le görüşmem olmadı" yanıtını verdi.

ONGUN: "MAHKEMEDE SÖYLEDİKLERİ Mİ DOĞRU KABUL EDİLECEK, SAVCILIKTA MI?"

Subaşı'nın sorgusunda söz alan Murat Ongun, Subaşı'nın savcılık ve mahkeme beyanları arasındaki farklılıklara dikkati çekerek, "Mahkemede söyledikleri mi doğru kabul edilecek, savcılıkta mı" diye sordu.

Göreve başladıktan sonra Subaşı'ya "Sorumluluklarınızı yerine getirin" dediğini söyleyen Ongun, belirterek "Demek ki bir eksiklik var" ifadelerini kullandı.

Ongun, Subaşı'nın daha önce dile getirdiği "100 milyon lira rüşvet talep edildiği" yönündeki iddiayı gündeme getirdi. Ongun, "46 milyon borcunu ödeyemeyen birinden 100 milyon rüşvet talep edilmesi hayatın olağan akışına aykırı değil mi" diye sordu. Subaşı, bu soruya, "2019 sonrasında 682 milyon kira ödemiş bir şirketten söz ediyoruz. Bir firmanın borç yüküyle ticaret yapması farklı, yükümlülüklerini yerine getirmesi farklı" yanıtını verdi.

"SİZ PAMUKLARA MI SARMALANMAK İSTİYORDUNUZ?"

Ongun, Subaşı'ya Kültür AŞ tarafından gönderilen ihtarları da sordu. "Ağdalı konuşmalarınız yerine, size Kültür AŞ'den çekilen ihtar sayısını söyler misiniz" diyen Ongun'a Subaşı "mobbingtir" yanıtını verdi. Ongun ise "Kurumsal yapıların çalışanları yapması gerekenlere sıfat takmaz, yapılanı değersizleştirmez" dedi.

Ongun, Subaşı'nın sözünü ettiği indirim ve zam kararlarının Belediye Meclisi tarafından alındığını ve kendi kişisel takdirinde bulunmadığını söyledi. Kamu kurumlarına olan borçların ödenmemesi halinde devletin belirlediği faizlerin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Ongun "Kamu kurumlarına borcunuzu ödemediğinizde devletin belirlediği faiz uygulanmazsa Sayıştay'a takılır. Siz pamuklara mı sarmalanmak istiyordunuz" dedi.

Subaşı, bu soruya yanıt vermedi.

"KESİLEN CEZA SİZİN ÜZERİNİZDE PSİKOLOJİK BASKI YARATTI MI?"

Ongun, daha sonra Subaşı'ya "Kesilen ceza sizin üzerinizde psikolojik baskı yarattı mı" diye sordu. Subaşı, bu soruya "evet yanıtını verince Ongun, "Bu baskı işe yaramamış, borcu yine ödememiş" diye konuştu.

Kesilen cezanın 4 bin 800 metrelik "haksız alan kullanımı" nedeniyle uygulandığını belirten Ongun, "Kanun maddesi uygulanmış, haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş" ifadelerini kullandı.

ONGUN: "KAMUNUN HAKKI DIŞINDA PARA İSTEDİM Mİ?"

Ongun, sorgunun devamında Subaşı'ya, "Birçok ihale kazandınız. Bana bir komisyon getirdiniz mi, sizden kamunun hakkı dışında para istedim mi" diye sordu. Subaşı, "Hayır, para vermedim" yanıtını verdi.

Ongun, Subaşı'nın kendisini de "sistem" içinde göstermesi üzerine doğrudan kendi ilişkilerini sordu. Ongun, "2021 yılından bahsediyoruz bugüne kadar. Metro alanlarınızı işletmişsiniz, Metro AŞ'den iki ihale kazanmışsınız. Siz bu dört yıl boyunca bana bir komisyon mu getirdiniz, ben sizden bir para mı istedim" sorusunu yöneltti. Subaşı, "Ben dünyanın en büyük mecrasını, en değerli mecrasını vermiş oldum, daha ne vereceğim" dedi.

Ongun, bunun üzerine, "Ben sizden sizin ananızın akıyla kazandığınız paradan kamuya ödemeniz gereken bir kuruş dışında hiçbir şey istemedim. 'Şunu getir, şunu yap, şunu al' dedim mi? 'Bana para ver' dedim mi" diye sordu. Subaşı, "Hayır, hayır. Asla. Biz sizinle dijital ekran devri dışında hiçbir konuda öyle para, pul vesaire konuşmadık" yanıtını verdi.

ONGUN: "ERTAN YILDIZ MI DOĞRU SÖYLÜYOR, SİZ Mİ?"

Murat Ongun, "Subaşı'nın Ertan Yıldız'a 20 milyon lira rüşvet verdiği" yönündeki beyanını da gündeme getirdi. "Ertan Yıldız'a 20 milyon lira rüşvet verdiğinizi söylüyorsunuz. O da sizi yalanladı. Ertan mı doğru söylüyor, siz mi" diye soran Ongun'a, Subaşı, "Söylediklerim nettir ve doğrudur" yanıtını verdi. Ongun, "Ertan Bey'in 'Sizin söylediğiniz yalandır' demesine de 'yalandır' diyorsunuz" dedi.

İtirfafçı Eyüp Subaşı, "Yalandır. Kendi almadığını söylemiş olması doğru ama kendi almadı çünkü" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya bir saat ara verildi.