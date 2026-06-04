Muhasebeci Sinan Sepetçi: Oğlumun ilk adımlarını parmaklıklar ardından izlettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhasebeci Sinan Sepetçi: Oğlumun ilk adımlarını parmaklıklar ardından izlettiler

04.06.2026 14:58  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası’nda savunma yapan Murat Kapki’nin muhasebecisi Sinan Sepetçi, “Ben gözaltına alındığımda oğlum Mustafa Kemal’in birinci yaş günüydü. Bir yıl değil, bir gün bile ayrı kalmayı, onların en önemli zamanlarını babasız geçirmelerini hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bana oğlumun ilk adımlarını parmaklıkların arkasından izlettiler” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan Murat Kapki'nin muhasebecisi Sinan Sepetçi, "Ben gözaltına alındığımda oğlum Mustafa Kemal'in birinci yaş günüydü. Bir yıl değil, bir gün bile ayrı kalmayı, onların en önemli zamanlarını babasız geçirmelerini hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bana oğlumun ilk adımlarını parmaklıkların arkasından izlettiler" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 45'inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor.

Duruşmda, etkin pişmanlık ifadelerini geri çeken iş insanı Murat Kapki'nin muhasebecisi Sinan Sepetçi'nin savunmasına geçildi.

Mahkeme Başkanının "Sinan Şerbetçi" diyerek çağırması üzerine Sepetçi, "Basında 'Murat Sinan Sepetçi' diye yazıldı, siz de 'Sinan Şerbetçi' dediniz ama benim adım soyadım Sinan Sepetçi" dedi. Mahkeme başkanı da gülerek "Öyle mi? Basını takip etmedik" diye yanıt verdi.

"HANGİ DELİLE KARŞI SAVUNMA YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Gözaltına alındığında birçok suçlama ile karşılaştığını belirten Sepetçi, şunları söyledi:

"Bana bir tane delil gösterilmedi. Sadece özgeçmişim sorulup kişi teşhisi yaptırıldı. İfade tutanağından neden gözaltına alındığımı dahi anlayamadım. Sonrasında da tutuklama istemi ile sulh cezaya sevk edildim ve tutuklandım. Sulh cezanın tutuklama gerekçesi ise 'Şüpheli Sinan Sepetçi'nin, Murat Kapki'nin yetkilisi olduğu şirketlerin ihalelerine ilişkin evrak hazırlama ve diğer usulsüz muhasebe işlemleri ile sahte fatura teminini organize ettiği'. Ben Murat Kapki'nin yetkilisi olduğu hangi şirketin hangi ihalesine hangi sahte evrakı hazırlamışım? Hangi usulsüz muhasebe işlemlerini yapmışım? Hangi sahte faturaların teminini organize etmişim? Dava açılana kadar bu soruların cevaplarına ulaşamadık. Dava açıldı, belki sorularımızın yanıtlarını buluruz dedik. Binlerce sayfa okuduk, yine bulamadık. Ben şu an hakkımda isnat edilen eylemle ilgili ifade vermiyorum ve bununla ilgili tutuklanmadım. 13 aydır tutukluyum. Ben hala hangi delille tutuklu olduğumu ve hangi delile karşı savunma yapacağımı bilmiyorum."

"TERÖRİST DEĞİLİM"

Gözaltına alındığım andan itibaren geçen zamanda kendimi ifade edebilecek ne bir hakim ne bir savcı ne de hukuki bir alan bulabildim. Kendimi anlatmaya çalışırken üzülerek söylüyorum, kimi zaman telefonuyla uğraşan, kimi zaman başka işlerle uğraşan, kimi zaman kafasını dahi kaldırmadan beni dinlemeden tutuklama kararı veren hakimlerle süreç geçirdim buradaki herkes gibi. Yıllarca sosyal medyada mizah olarak gösterilen, 'Ne yapmış? Adam mı öldürmüş' suçlamasına güldüm geçtim ama bugün burada ne kadar haklı bir savunma olduğunu çok iyi anlıyorum. Ben adam öldürmedim. Ben uyuşturucu satmadım. Ben terörist değilim. Ben sadece maaşlı olarak bir şirkette çalıştım. Ben başka bir şirkette de çalışsam yine aynı işi yapacaktım. Benim görevim muhasebe. Kanuna aykırı herhangi bir şey yapmadım. Yapılan işlerde kanuna aykırılık olduğu iddia ediliyorsa da ben bunu bilebilecek bir pozisyonda dahi değilim ama kanuna aykırılık olmadığını biliyorum. Nereden bildiğimi soracak olursanız benim çalıştığım BVA isimli şirkete bugüne kadar herhangi bir vergi cezası kesilmediği gibi cezai anlamda da bir süreç geçirmemiştir."

"EŞİM ÇOCUKLARIMIZA TEK BAŞINA BAKIYOR"

Sepetçi, manevi olarak yaşadığı zorlukları da şöyle anlattı:

"Ben gözaltına alındığımda oğlum Mustafa Kemal'in birinci yaş günüydü. Ben çocuklarımdan bir yıl değil, bir gün bile ayrı kalmayı, onların en önemli zamanlarını babasız geçirmelerini hak edecek hiçbir şey yapmadım. Yapmadığım gibi ortada bunu hak ettiğimi iddia eden bir iddianame de yok. Bana oğlumun ilk adımlarını parmaklıkların arkasından izlettiler. Bunun ne demek olduğunu buradaki kim anlayabilir? Hissedebilir misiniz parmaklıkların arkasından bir yaşındaki çocuğunuzun yürüdüğünü, bir anda kalkıp yürümeye başladığını? Galiba böyle kolay bir şey değil. Eşim 13 aydır tek başına çocuklarımıza bakıyor; gecesi, gündüzü, yazı, kışı, sıcağı, soğuğu demeden. Bugün yine gelemedi çünkü oğlum Mustafa Kemal'in ateşi çıkmış. Aynı anda 2 hafta önce eşimin ayağı kırıldı. Yani bu kadın kendine mi baksın, çocuklarına mı baksın? Ailem bakımıma muhtaç hale düştü artık. Birikmiş borçlarımız var ama ben birilerinin 'Sinan bu işleri organize ederdi' demesi yüzünden tutukluyum. Daha da kötüsü tutuklu yargılanıyorum."

KAPKİ'DEN SORU

Savunmasının ardından Kapki'nin, "BVA'da çalışırken size herhangi bir usulsüz bir işlem yapmak talimatı verdim mi? Benim akrabalarım veya arkadaşlarıma ait olan şirketlerle ilgili herhangi bir muhasebe işlemleri yapma yetkisi yetkiniz var mı" sorularına Sepetçi, "Hayır" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhasebeci Sinan Sepetçi: Oğlumun ilk adımlarını parmaklıklar ardından izlettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın

15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:42
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
14:27
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Muhasebeci Sinan Sepetçi: Oğlumun ilk adımlarını parmaklıklar ardından izlettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.