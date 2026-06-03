İBB Davasında Ömür Yılmaz Savunma Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Davasında Ömür Yılmaz Savunma Yaptı

03.06.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömür Yılmaz, ihalelerde usulsüzlük iddialarını reddederek yasal süreçlerini savundu.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 44'üncü gününde savunma yapan organizasyon şirketi sahibi Ömür Yılmaz, OMR Organizasyon'un kuruluşundan itibaren yasal faaliyet yürüttüğünü, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'den aldığı ihalelerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savundu. Yılmaz, "Kimsenin yönlendirmesiyle ihalelere girmedim. Haksız kazanç elde etmedim. Yaptığımız bütün işlerin fotoğrafları, kayıtları ve hakediş dosyaları mevcuttur" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

KÜRSÜDE FENALAŞAN ÇOLAK'IN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Duruşmada, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, savunmasını yaptığı sırada şekerinin düşmesi nedeniyle kürsüde ayakta duramadı. Bayılmak üzere olan Çolak, savunmasına devam edemedi. Çolak, sağlık ekipleri ile jandarmaların kollarında salondan çıkarıldı. Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahkeme Başkanı, bir diğer tutuklu sanık olan reklamcı/iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasına geçilmesine karar verdi. Ömür Yılmaz kürsüye gelerek savunmasına başladı.

Savunmasına şirketlerinin kuruluş sürecini anlatarak başlayan Ömür Yılmaz, pandemi döneminde babasından aldığı sermaye desteğiyle organizasyon ve prodüksiyon alanında faaliyet göstermek üzere şirketlerini kurduğunu belirtti. Yılmaz, şirketlerinin kuruluşundan itibaren tüm faaliyetlerin yasal zeminde yürütüldüğünü savundu.

Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'nin tedarikçi listelerine yaptıkları işler sayesinde girdiklerini söyleyen Yılmaz, davet usulüyle katıldığı ihalelerin yalnızca bir bölümünü kazandığını belirterek, "2022 yılında 7, 2023 yılında ise 6 ihale kazandım. 2024 yılında ise teklif vermeme rağmen hiçbir ihale alamadım" dedi.

"KAMU ZARARINA YOL AÇMADIM"

İddianamede yer alan "fazla fatura düzenlenerek sisteme para aktarıldığı" iddiasını reddeden Yılmaz, bazı ihalelerde iş eksilişine gidildiğini, bazılarında ise sınırlı iş artışı yapıldığını anlattı. Yılmaz, "Bırakın kamu zararını, bazı işlerde alacaklarımızı dahi tahsil edemedik. Kültür A.Ş.'nin ne şekilde ve ne tutarda zarara uğratıldığına ilişkin somut bir tespit yoktur" ifadelerini kullandı.

"OMR'NİN GİZLİ ORTAĞI OLDUĞU İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Şirketinin Emrah Bağdatlı'nın kontrolünde olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Yılmaz, "Şirketimin kuruluşundan bu yana tek ortağı ve yetkilisi benim. Kimsenin güdümünde olması mümkün değildir. Emrah Bağdatlı ile sektörden ve sosyal çevreden tanışıklığım vardır ancak şirketimin sahibi olduğu yönündeki iddialar tamamen mesnetsizdir" dedi.

"TANIK BEYANLARI DUYUMA DAYANIYOR"

Dosyada yer alan tanık ifadelerine de değinen Yılmaz, Vedat Şahin, Gökhan Köseoğlu ve diğer tanıkların şirketiyle ilgili anlatımlarının somut bilgiye değil, duyum ve çıkarımlara dayandığını savundu. Tanıkların mahkeme huzurunda önceki beyanlarının bir kısmını geri çektiğini hatırlatan Yılmaz, bu ifadelerin aleyhine delil olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"MURAT ONGUN'U HİÇ GÖRMEDİM"

Yılmaz, savunmasında Murat Ongun ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, "Murat Ongun ile bir araya gelmedim, kendisini görmedim. Kendisiyle tek bir telefon görüşmem dahi yoktur" diye konuştu.

"İFADEM ALINMADAN TUTUKLANDIM"

19 Mart operasyonları kapsamında önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan Yılmaz, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, kararı öğrendikten sonra karakola giderek teslim olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kaçmadım, teslim oldum. Daha sonra ifadem alınmadan tutuklandım. 15 aydır tutukluyum" dedi.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, "Ben hiçbir örgüte üye değilim. Kimseyi dolandırmadım, kimsenin zararına işlem yapmadım. İddianamede aleyhime somut tek bir husus bulunmuyor. Kaçma şüphem yoktur. Öncelikle tutukluluğumun kaldırılmasını, ardından beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından Yılmaz'ın çapraz sorgusu tamamlandı ve avukatının savunması dinlendi. Duruşma, tutuklu sanık Ahmet Köksal'ın savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davasında Ömür Yılmaz Savunma Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi
Yolda yürürken lağım kanalına düştü Yolda yürürken lağım kanalına düştü
Hasreti sona erdi Morata geri dönüş yolunda Hasreti sona erdi! Morata geri dönüş yolunda
Balkondan düşerek ölen Türkan’ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:31:53. #7.13#
SON DAKİKA: İBB Davasında Ömür Yılmaz Savunma Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.