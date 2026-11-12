İBB davasının 109. gününde Güldem Şık 600 gündür tutukluyum diyerek tahliye istedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 109. gününde tahliye talebinde bulunan eski banka şube müdürü tutuklu sanık Güldem Şık, 600 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Artık sözün bittiği yere gelindiğini düşünüyorum. Maddi gerçeklerin yanında, vicdani gerçeklere de cevap istiyorum. Artık sakin de olamıyorum. Ben 600 gündür neden tutukluyum? Adalet Bakanlığı'nın tutukluluk diye bir bölümü açıldı da orada kadroya mı alındım? Kadrolu tutuklu olarak adalete hangi yararına hizmet ediyorum?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da beyanda bulunacağı duruşmada, tüm tutuklu isimlerin tahliye taleplerinin tamamlanmasının ardından savcı ara mütalaasını açıklayacak. Mahkeme de tutukluluklara ilişkin ara kararını verecek ve bir sonraki celsenin tarihini belirleyecek.

NECATİ ÖZKAN'DAN MEDYA KURULUŞLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve kampanya direktörü tutuklu sanık Necati Özkan, tanık olarak dinlenen şoförü İhsan Tolgan Başarslan'ın dün verdiği ifadelerin ardından bazı medya kuruluşlarının haberlerini eleştirdi.

Özkan, Sabah gazetesinde yayımlanan ve daha sonra TGRT ile CNN Türk'ün de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarında yer alan, "İşadamının 'İskan için Necati Özkan'a 4 daire verdim' itirafını, Özkan'ın şöförü Tolga Başarslan da doğruladı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özkan, "Lekelenmeme hakkı ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Gerçeği çarpıtarak değil, yüzde yüz değiştirerek ve yalan söyleyerek haber yapan bu medya kuruluşları için mahkemeniz nezdinde suç duyurusunda bulunmak istiyorum" dedi.

"500 KİŞİDEN HİÇBİRİ MÜVEKKİLİMİN ADINI GEÇİRMEDİ"

Tutuklu İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ve Şehir Bölge Plancısı Ramazan Gülten'in avukatları da tahliye talebinde bulundu. Avukat Enes Hikmet Ermaner, "Bugüne kadar huzurda dinlenen 500 kişinin hiçbiri Ramazan Gülten adını ifadelerinde geçirmedi. Ne tutuklu sanıklardan ne tutuksuz sanıklardan ne etkin pişmanlıktan faydalanan sanıklardan, ne müştekilerden ne tanıklardan ne gizli tanıklardan hiçbiri müvekkilim hakkında herhangi bir beyanda bulunmadı" diye konuştu.

Ermaner, "Müvekkilim bu iddialara dayanılarak tutuklandı ve hala tutukluluğu devam ediyor. Gizli tanık Zeytin, Ramazan Gültekin'i, yani müvekkilimi tanımadığını söyledi" dedi. MASAK raporunda da aleyhe herhangi bir tespit bulunmadığını ifade eden Ermaner, "Müvekkilim hakkında herhangi bir bilirkişi raporu yok. MASAK raporunda aleyhine bir husus gösterebilecek herhangi bir tespit yok. Etkin pişmanlıktan faydalanan hiçbir sanığın müvekkilim hakkında beyanı yok" diye konuştu.

Müvekkilinin evinde yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadığını belirten Ermaner, dijital materyallerde ve TAPE kayıtlarında da suçlamaya dayanak oluşturacak bir delil bulunmadığını kaydetti.

"ÖRGÜT YÖNETİCİSİYLE TEK BİR HTS KAYDI YOK"

Ermaner, "Bir örgüt olduğunu kabul etsek dahi hangi örgütte bir üye, bir yöneticiyle ilgili konuşmuyor ki? Müvekkilim İBB'nin İmar ve Şehircilik Daire Başkanı. Savcılığın bu iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dosyada Ekrem İmamoğlu ile bir HTS kaydı bulunduğunu belirten Ermaner, bu görüşmenin Gülten'in yaşadığı bir olay sonrasında İmamoğlu'nun geçmiş olsun dileğinde bulunmak için araması nedeniyle gerçekleştiğini, bunu daha önce tarih, gazete kupürü ve telefon kayıtlarıyla açıkladıklarını söyledi. Ermaner, müvekkilinin dosyanın geldiği aşama, tutukluluk süresi ve delil durumu dikkate alınarak öncelikle koşulsuz, aksi halde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini talep etti.

"ADALET BAKANLIĞI'NIN TUTUKLULUK DİYE BİR BÖLÜMÜ AÇILDI DA ORADA KADROYA MI ALINDIM?"

Eski banka şube müdürü tutuklu sanık Güldem Şık ise 600 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Artık sözün bittiği yere gelindiğini düşünüyorum. Maddi gerçeklerin yanında vicdani gerçeklere de cevap istiyorum. Artık sakin de olamıyorum. Ben 600 gündür neden tutukluyum? Adalet Bakanlığı'nın tutukluluk diye bir bölümü açıldı da orada kadroya mı alındım? Kadrolu tutuklu olarak adalete hangi yararına hizmet ediyorum?" diye sordu.

Şık, cezaevinde kaldığı süre boyunca 300'den fazla tutuklu ve hükümlüyle tanıştığını belirterek, "Son koğuşum, 78 kişilik koğuşum dahi bu kadar kişi içinde en uzun tutuklu kalan neden benim? Cinayette bile ceset yoksa suç yoktur diyen bir hukuk düzeninde, hangi kanuna karşı gelmişim de kuvvetli suç şüphesi yaratmışım? Neden olmamış bir suçun olmadığını ispatlamaya çalışıyorum? Ben 600 gündür hangi suça konu eylemin bedelini ödüyorum ya da kimin suçunun bedelini ben ödüyorum?" dedi.

"16 AYNI KARAR, 16 AYNI GEREKÇE"

9 Mart'tan bu yana savunmalarında hakkındaki isnatları açıklamaya çalıştığını söyleyen Şık, "Yokun yok olduğunu anlatmak çok zor oluyor. Ama şimdiye kadar yokun ne olduğunu size en iyi anlatan, mahkemenin başından beri her gün karşınızda gördüğünüz, ben dahil buradaki beş kadındır. Hepsiyle burada tanıştım. Hepsiyle burada tanıştığım için yokun ne olduğunu biz birlikte öğrendik. Bu Cumhuriyet kadınlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Tutukluluğunun devamına ilişkin kararları incelediğini belirten Şık, "2025'ten bu yana, bugün hariç, 16 kere tutukluluğum değerlendirilmiş. 16 aynı karar, 16 aynı gerekçe. Neden? 20 aydır cezaevinde olan biri için bu dokuz ayda hiç mi kanaatiniz değişmedi? İnşallah 17'nci kez aynı karara kanaat etmezsiniz. İnşallah beni bilinmez bir tutsaklığa tekrar geri göndermezsiniz" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk kararında yer alan "mevcut delil durumu" ve "kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller" ifadelerine itiraz eden Şık, dosyada kendisi aleyhine tanık, gizli tanık, MASAK veya bilirkişi raporu bulunmadığını, HTS ya da baz kaydının da olmadığını savundu. Şık, "Benim tanığım yok, gizli tanığım yok. MASAK raporum yok, zaten param yok. Bilirkişi raporumla birlikte inkar ettiğim HTS ya da baz kaydım da yok. Ama ne var? En kuvvetli suç şüphem olarak, eser miktarda bile ar barındırmayan, çatlamış damarlarından akmış olan etkin pişmanlık yapmaya çalışan sanık beyanları" dedi.

"MURAT ONGUN'DAN HERHANGİ BİR TALİMAT ALMADIM"

İBB ya da iştiraklerinde herhangi bir görevi, pozisyonu, yetkisi veya odası bulunmadığını vurgulayan Şık, "İddia makamının adımı yan yana geçirdiği kişilerle ne organik ne inorganik bir bağım var. Tekrar kayıtlara geçirilmesini istiyorum" diye konuştu. Üç yılda yalnızca 10 dakika birebir görüştüğü Başkan Danışmanı Murat Ongun'dan talimat almadığını belirten Şık, "Kendisinden herhangi bir talimat almadım, alamam. O da o kadar tanımıyor ki beni, Sayın Savcının sorusuna gördüğünü ama ne yaptığımı bilmediğini, tedarikçi olduğumu düşündüğünü beyan etmiştir. Atılan iftira, hastanede başhekimin taşeron bir hizmetliye 'Beyin ameliyatına gireceksin' talimatını vermesi kadar mantıktan yoksundur. Adamın adamı kalmamış da bana mı talimat verecekmiş?" ifadelerini kullandı.

Emrah Bağdatlı'nın kendisini firmaların muhasebecisi olarak gösterdiği iddiasına da yanıt veren Şık, "Benim muhasebeci olmadığım tahminen buradaki bütün savunmalarda anlaşılmıştır" dedi. Bağdatlı'nın kendisini tanıdığını söylemesine ilişkin ise Şık, "Başkanım, pişmanlık beyanım var. Tanıyorum dediğim, arkadaşım dediğim bu kişiyi tanıdığım için çok pişmanım. Son diyeceğim de Allah'ından bulsundur" ifadelerini kullandı.

KIZININ ŞİİRİNİ OKUDU: "YETMEDİ Mİ?"

Savunmasının sonunda 20 aydır tutuklu bulunmasının hangi suçun bedeli olduğunu soran Şık, iki yıldır yüzünü görmediği kızının kendisine iletilmesini istediği mesajı duruşmada okuyarak, "Artık kendim için bir şey istemiyorum. Kızımın gözyaşlarının durdurulması ve geleceği için istiyorum. Atam, 'Adalet mülkün temelidir' diyor. Adaletin temelinden sökülüp mülkün üstüne yıkılmasına müsaade etmeyin. Yüce devletimin evlatlarını anneleriyle, babalarıyla sınayıp lütfen adaleti küstürmeyin. Öncelikle kendi evladım için, sonra tüm evlatlar için bu esarete ve eziyete son vermenizi talep ediyorum. Özgürlüğümü tekrar tekrar geri talep ediyorum" dedi.