İBB\'den Boykot Afişine Ceza

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren firmaların yer aldığı boykot ürünlerinin afişini binasına astığı gerekçesiyle ceza kesti.

İlçede kafe olarak hizmet veren işletme, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak iki ay önce binasına "Bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin" yazılı pankart astı.

İBB zabıta ekipleri dün iş yerine gelerek tutanak tutup Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2 bin 52 lira ceza kesti.

İş yeri ortağı Ferhat Sevgi, AA muhabirine, binaya daha önce de afiş astıklarını ve bunlarla ilgili herhangi bir uyarı ya da ceza ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Boykot ürünlerinin yer aldığı afişi iki ay önce astıklarını belirten Sevgi, "Bunu asmamızın sebebi her şeyden önce Müslüman ve insanız. Filistin'de yaşanan bir zulüm var. Biz 7 Ekim'den bu yana boykotu kendi ailemizde, hayatımızda uyguluyor ve yerli ürünleri tercih ediyoruz. Ortağım Mesut Çelik'le birlikte 'Biz bu boykotu neden kendi işletmemizde yapmayalım?' dedik." ifadelerini kullandı.

Afişi astıkları günden bugüne müşteri sayılarının arttığı bilgisini paylaşan Sevgi, insanların boykot farkındalığının yüksek olduğunu söyledi.

İBB zabıta ekiplerinin dün sabah iş yerine gelerek ceza tutanağı tuttuklarını ifade eden Sevgi, şöyle konuştu:

"Zabıta ekipleri kendilerine bir şikayet geldiğini belirtmiş. İnsan böyle bir afişten nasıl rahatsız olabilir ki, Siyonizm'i desteklemiyorsa eğer. İş yerindeki arkadaşlarımıza Kabahatler Kanunu'nun 42/1. Maddesine göre ceza kestiler. Zabıta ekipleri önce 64 bin lira ceza keseceklerini söylemiş. Durumu görüp gelen komşu esnaf arkadaşlar da itiraz edince önce 15 bin liraya en son da 2 bin 52 lira ceza kesmişler."

Zabıta ekiplerinin ceza tutanağının açıklama kısmına "fotoğraf" yazdığını bildiren Sevgi, afişte insanları rahatsız edecek herhangi bir unsurun bulunmadığını vurguladı.

Bir kabahat işlemediklerine inandıklarını belirten Sevgi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf denilen afişte 'Bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin' ifadeleri yer alıyor. Altında da Filistin bayrağı renkleriyle bir yumruk var. Hangi gerekçeyle ceza kestiklerini anlayabilmiş değiliz. Tabela vergisi ve işgaliye ödüyoruz. Bu bina da kamuya ya da başkasına ait değil, bize ait."

Ceza olayının duyulmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinden destek mesajı ve telefonlar aldıklarını dile getiren Sevgi, insanların kesilen cezayı ödemeyi teklif ettiklerini ifade etti.

Gördükleri desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Sevgi, şunları kaydetti:

" Tokat'tan, Şanlıurfa'dan, birçok yerden arayan, IBAN numarası isteyip cezayı ödemeyi teklif edenler oldu. Bizi duygulandıran çok güzel konuşmalar oldu, tüylerimizi diken diken eden. Yani iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz. Cezaya da itiraz etmeyip, ödeyeceğiz. Bunu bir şeref madalyası gibi görüyoruz."