İBB'den Boykot Afişine Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den Boykot Afişine Ceza

İBB\'den Boykot Afişine Ceza

Pendik'te kafe sahibi, İsrail'e destek veren ürünlerin boykotunu belirten afişten ceza aldı.

18.09.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren firmaların yer aldığı boykot ürünlerinin afişini binasına astığı gerekçesiyle ceza kesti.

İlçede kafe olarak hizmet veren işletme, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak iki ay önce binasına "Bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin" yazılı pankart astı.

İBB zabıta ekipleri dün iş yerine gelerek tutanak tutup Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2 bin 52 lira ceza kesti.

İş yeri ortağı Ferhat Sevgi, AA muhabirine, binaya daha önce de afiş astıklarını ve bunlarla ilgili herhangi bir uyarı ya da ceza ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Boykot ürünlerinin yer aldığı afişi iki ay önce astıklarını belirten Sevgi, "Bunu asmamızın sebebi her şeyden önce Müslüman ve insanız. Filistin'de yaşanan bir zulüm var. Biz 7 Ekim'den bu yana boykotu kendi ailemizde, hayatımızda uyguluyor ve yerli ürünleri tercih ediyoruz. Ortağım Mesut Çelik'le birlikte 'Biz bu boykotu neden kendi işletmemizde yapmayalım?' dedik." ifadelerini kullandı.

Afişi astıkları günden bugüne müşteri sayılarının arttığı bilgisini paylaşan Sevgi, insanların boykot farkındalığının yüksek olduğunu söyledi.

İBB zabıta ekiplerinin dün sabah iş yerine gelerek ceza tutanağı tuttuklarını ifade eden Sevgi, şöyle konuştu:

"Zabıta ekipleri kendilerine bir şikayet geldiğini belirtmiş. İnsan böyle bir afişten nasıl rahatsız olabilir ki, Siyonizm'i desteklemiyorsa eğer. İş yerindeki arkadaşlarımıza Kabahatler Kanunu'nun 42/1. Maddesine göre ceza kestiler. Zabıta ekipleri önce 64 bin lira ceza keseceklerini söylemiş. Durumu görüp gelen komşu esnaf arkadaşlar da itiraz edince önce 15 bin liraya en son da 2 bin 52 lira ceza kesmişler."

Zabıta ekiplerinin ceza tutanağının açıklama kısmına "fotoğraf" yazdığını bildiren Sevgi, afişte insanları rahatsız edecek herhangi bir unsurun bulunmadığını vurguladı.

Bir kabahat işlemediklerine inandıklarını belirten Sevgi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf denilen afişte 'Bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin' ifadeleri yer alıyor. Altında da Filistin bayrağı renkleriyle bir yumruk var. Hangi gerekçeyle ceza kestiklerini anlayabilmiş değiliz. Tabela vergisi ve işgaliye ödüyoruz. Bu bina da kamuya ya da başkasına ait değil, bize ait."

Ceza olayının duyulmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinden destek mesajı ve telefonlar aldıklarını dile getiren Sevgi, insanların kesilen cezayı ödemeyi teklif ettiklerini ifade etti.

Gördükleri desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Sevgi, şunları kaydetti:

" Tokat'tan, Şanlıurfa'dan, birçok yerden arayan, IBAN numarası isteyip cezayı ödemeyi teklif edenler oldu. Bizi duygulandıran çok güzel konuşmalar oldu, tüylerimizi diken diken eden. Yani iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz. Cezaya da itiraz etmeyip, ödeyeceğiz. Bunu bir şeref madalyası gibi görüyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, İsrail, Pendik, Zabıta, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Boykot Afişine Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
21:06 İsrail’in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan’da son durum İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
10:04 WhatsApp’a müthiş bir özellik geliyor Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:31 İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 04:11:06. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'den Boykot Afişine Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement