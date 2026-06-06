Boğaz'ın Dibinden Elektrikli Bisiklet, Televizyon ve Mikrodalga Fırın Çıktı

(İSTANBUL) İBB, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Beşiktaş İskelesi önünde farkındalık yaratan bir dizi etkinliğe imza attı. İBB'ye bağlı profesyonel dalgıçlar su altı temizliği yaptı, deniz altından çıkarılan elektrikli bisiklet, televizyon ve mikrodalga fırın gibi atıklar dikkat çekti. Çevre koruma, atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularında gün boyunca çeşitli uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Barbaros Meydanı'nda çevre koruma, atık yönetimi, deniz temizliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularında etkinlikler gerçekleştirildi. Gün boyunca devam etkinlikte; çevreyi koruma, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması yönünde önemli bir farkındalık oluşturulurken eğitici oyun alanları da büyük ilgi gördü.

DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI FARKINDALIK YARATAN DALIŞ

İBB'ye bağlı profesyonel dalgıçlar, Beşiktaş İskelesi önünde su altı temizliği yaptı. Su altından çıkarılan atıklar daha önce çıkarılmış olan atıklar ile birlikte deniz kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla alanda sergilendi. Şişelerin çoğunlukta olduğu deniz tabanından çıkarılan atıklar arasında bluetooth kulaklık, mikrodalga fırın, elektrikli bisikletler, kasklar, telefonlar yer aldı.

"FARKINDALIĞINI ARTIRARAK ÇEVREYE DAHA DUYARLI, DAHA SAYGILI BİR HALE GELMELİ"

Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, çevre bilinci konusunda bilincin artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Denizlere hiçbir şeyin atılmaması gerekiyor. Hatta denize atılma değil aslında bu meydanda otururken yere atılan bir şey rüzgarla denize gidiyor ve denizlerimiz de çok hassas. Deniz ekosistemi gerçekten çok hassas ve unutmayalım denizler bir gıda kaynağı, gıda deposu. Dolayısıyla denize attığımız her şey aslında sofralarımıza da geri dönüyor. Buna dikkat çekmek için bugün İtfaiye birimimizin dalgıçları denize daldılar ve denizin içinden hemen 10 dakika içerisinde çok küçük bir bölgeden çıkardıkları atıkları burada gösterdik. Bakın attıkları şeyin içerisinde de canlı balık, salyangoz yavruları gibi birçok canlı da çıkıyor. Yani biz gerçekten ekosistemi rahatsız ediyoruz. Bütün onları da görmelerini sağladık. Amacımız gerçekten halkın farkındalığını artırarak çevreye daha duyarlı, daha saygılı bir hale gelmeli." dedi.

HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALI ANLATILDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kurulan stantta; gürültü bariyeri paneli ve ses ölçüm cihazlarıyla canlı ölçümler gerçekleştirilirken, Hava Kalitesi Mobil Ölçüm Aracı ile hava kalitesi izleme çalışmaları vatandaşlara uygulamalı olarak tanıtıldı. Ayrıca hafriyat denetimlerinde kullanılan Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracı da ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

Hava kalitesi mobil ölçüm aracının faydalarından bahseden Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, "Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'müzün görevlerinden bir tanesi de hava kalitesinin izlenmesi. Bunun için İstanbul genelinde tüm ilçeleri kapsayabilecek şekilde 27 tane sabit istasyonumuz var. Burada birçok parametreyi kontrol ediyoruz. Mobil aracımız var. Hatta bugün mobil aracımızı burada alanda sergiliyoruz. Bunun sayesinde bütün data hemen bakanlığa ve herkesin görebileceği şekilde web sitesine gidiyor. Dolayısıyla paylaşılıyor. Ayrıca İstanbul Senin uygulaması içerisinde hava kalitesini tıklayarak bulunduğunuz ilçedeki hava kalitesini oradan çok rahat bir şekilde öğrenip o gün hareketlerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Hamileler, kalp hastaları, koah hastaları gibi çok hassas gruplar için bu güzel bir haber çünkü bakıyorsunuz evet bugün hava kirliliği var. Bir koah hastasının çok fazla dışarıda dolaşması iyi olmayabilir. Dolayısıyla bunlar güzel uygulamalar." ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN ÜRETİLENLER MEYDANDA SERGİLENDİ

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ileri dönüşüm sergisinde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen sanatsal çalışmalar sergilenirken kurulan eğitici oyun alanları büyük ilgi gördü. İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iklim krizi temalı masa oyunu etkinliği özellikle gençlerin ilgisini çekti. Katılımcılar, eğlenceli ve öğretici uygulamalar aracılığıyla çevresel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

İSKİ SU TASARRUFUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlik kapsamında İSKİ tarafından kurulan stantta akıllı su yönetimi ve kayıp-kaçak kontrol sistemleri tanıtılarak su tasarrufunun önemi uygulamalı olarak anlatıldı.