İBB Meclisi'nde AKP-MHP ve CHP'liler Arasında '3 Fidan' Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi'nde AKP-MHP ve CHP'liler Arasında '3 Fidan' Tartışması

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs toplantılarının ilk oturumunda AKP-MHP ve CHP'liler arasında '3 Fidan' tartışması yaşandı.

13.05.2024 18:59  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: OKTAY YILDIRIM/Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs toplantılarının ilk oturumunda AKP-MHP ve CHP'liler arasında "3 Fidan" tartışması yaşandı. Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan, toplantının açılış konuşmasında 6 mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım" dedi.

İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının ilki Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. Nuri Aslan, açılış konuşmasında 6 mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYE ÇALIŞANLARIN KURBANI OLDULAR"

"Baharın müjdecisi, umudun, barışın, yenilenmenin simgesi Hıdırellez, tutulan tüm iyi dileklerin kabul bulunmasını temenni ediyorum. Ben de bu özel günde İstanbulumuz için ve ülkemiz için barış, huzur, sağlık, bereket dileklerimi tuttum, nice güzel baharları hep birlikte yaşayacağız. Ülkemiz için tıpkı bizler gibi güzel hayalleri, umutları, dilekleri olan gençler vardı. Onların en büyük dilekleri neydi biliyor musunuz? Tam bağımsız Türkiye idi. Halkın refahı, mutluluğu... Ne yazık ki onlar da bu ülkenin kara kış günlerinde kutuplaşmanın, ayrıştırmanın, milleti birbirine düşman etmeye çalışanların kurbanı oldular. Gencecik yaşta, görüşleri nedeniyle idam sehpasına çıkarıldılar, doğru bildiklerinden o sehpada asla vazgeçmediler. O nedenledir ki onların fikirleri bugün hala hayattadır. Fidanlar yeşermiş, kök salmış, ağaç olmuştur. Türkiye'nin bağımsızlığı için can veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan' rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Daha sonra söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise meclisin ideolojiden uzak ve tam bir tarafsızlıkla yönetilmesi gerektiğini belirterek, Aslan'ın üslubunun kendisine yakışmadığını ileri sürdü. Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili sözlerini eleştiren Gökkuş, "Deniz Gezmişlerin, idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdir, tartışılmaz. 'Tam bağımsız Türkiye' eyvallah ama Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım. Orada (TBMM'deki idam oylaması) kimler Meclis'e katılmadı, kimler Meclis'te 'evet' verdi bununla ilgili CHP'nin bir özeleştiri yapması lazım" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da söz alarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mecliste anılmasını doğru bulmadığını belirterek, Deniz Gezmiş'in bazı şiddet eylemlerine karıştığını ileri sürdü.

"CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ MASAYA VURARAK PROTESTO ETTİ"

Ayhan'ın konuşması sırasında CHP meclis üyeleri masalara vurarak alkışlarla bu sözleri protesto etti. Başkanvekili Aslan, üyelere uyarıda bulundu. Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Ayhan, bu anmayı doğru bulmadıklarını dile getirirken, mikrofonu görevliler tarafından kapatıldı. Başkanvekili Aslan'ın tekrar mikrofonunu açtığı Ayhan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili suçlamalarını sürdürdü.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz" diyen CHP Grup Sözcüsü Gencey Özcan da "Meclisi yormak istemiyoruz. Seçim üzerinden 40 gün geçti henüz, buranın gerilmesine gerek yok. İstanbul için hizmet üretmeliyiz. Muhafalefet partisinin (AKP-MHP) bazı sözlerinin de burada iktidar partisinin üyelerini inciteceğini düşünmesi gerekir. Daha düşünceli davranmaları gerekir. Onlar ne derse desin biz burada 3 fidanı anmaya ve tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz" dedi.

İBB Meclisi\'nde AKP-MHP ve CHP\'liler Arasında \'3 Fidan\' Tartışması
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde AKP-MHP ve CHP'liler Arasında '3 Fidan' Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:03:19. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde AKP-MHP ve CHP'liler Arasında '3 Fidan' Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement