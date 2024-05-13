İBB Meclisi\'nde AKP-MHP ve CHP\'liler Arasında \'3 Fidan\' Tartışması

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Haber: OKTAY YILDIRIM/Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs toplantılarının ilk oturumunda AKP-MHP ve CHP'liler arasında "3 Fidan" tartışması yaşandı. Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan, toplantının açılış konuşmasında 6 mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım" dedi.

İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının ilki Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. Nuri Aslan, açılış konuşmasında 6 mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYE ÇALIŞANLARIN KURBANI OLDULAR"

"Baharın müjdecisi, umudun, barışın, yenilenmenin simgesi Hıdırellez, tutulan tüm iyi dileklerin kabul bulunmasını temenni ediyorum. Ben de bu özel günde İstanbulumuz için ve ülkemiz için barış, huzur, sağlık, bereket dileklerimi tuttum, nice güzel baharları hep birlikte yaşayacağız. Ülkemiz için tıpkı bizler gibi güzel hayalleri, umutları, dilekleri olan gençler vardı. Onların en büyük dilekleri neydi biliyor musunuz? Tam bağımsız Türkiye idi. Halkın refahı, mutluluğu... Ne yazık ki onlar da bu ülkenin kara kış günlerinde kutuplaşmanın, ayrıştırmanın, milleti birbirine düşman etmeye çalışanların kurbanı oldular. Gencecik yaşta, görüşleri nedeniyle idam sehpasına çıkarıldılar, doğru bildiklerinden o sehpada asla vazgeçmediler. O nedenledir ki onların fikirleri bugün hala hayattadır. Fidanlar yeşermiş, kök salmış, ağaç olmuştur. Türkiye'nin bağımsızlığı için can veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan' rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Daha sonra söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise meclisin ideolojiden uzak ve tam bir tarafsızlıkla yönetilmesi gerektiğini belirterek, Aslan'ın üslubunun kendisine yakışmadığını ileri sürdü. Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili sözlerini eleştiren Gökkuş, "Deniz Gezmişlerin, idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdir, tartışılmaz. 'Tam bağımsız Türkiye' eyvallah ama Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım. Orada (TBMM'deki idam oylaması) kimler Meclis'e katılmadı, kimler Meclis'te 'evet' verdi bununla ilgili CHP'nin bir özeleştiri yapması lazım" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da söz alarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mecliste anılmasını doğru bulmadığını belirterek, Deniz Gezmiş'in bazı şiddet eylemlerine karıştığını ileri sürdü.

"CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ MASAYA VURARAK PROTESTO ETTİ"

Ayhan'ın konuşması sırasında CHP meclis üyeleri masalara vurarak alkışlarla bu sözleri protesto etti. Başkanvekili Aslan, üyelere uyarıda bulundu. Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Ayhan, bu anmayı doğru bulmadıklarını dile getirirken, mikrofonu görevliler tarafından kapatıldı. Başkanvekili Aslan'ın tekrar mikrofonunu açtığı Ayhan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili suçlamalarını sürdürdü.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz" diyen CHP Grup Sözcüsü Gencey Özcan da "Meclisi yormak istemiyoruz. Seçim üzerinden 40 gün geçti henüz, buranın gerilmesine gerek yok. İstanbul için hizmet üretmeliyiz. Muhafalefet partisinin (AKP-MHP) bazı sözlerinin de burada iktidar partisinin üyelerini inciteceğini düşünmesi gerekir. Daha düşünceli davranmaları gerekir. Onlar ne derse desin biz burada 3 fidanı anmaya ve tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz" dedi.