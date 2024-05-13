CHP, İBB\'nin tahsis edilen mülklerini geri almak için harekete geçti

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(İSTANBUL) - CHP, geçmişte başka kuruluşlara tahsis edilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülklerini geri almak için harekete geçti. İlk etapta Esenler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde bulunan 3 ayrı gayrimenkulün tahsisinin iptali istendi.

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ilk gününde tahsislerin iptali görüşüldü. Geçmişte AKP'nin, Meclis çoğunluğunu kullanarak yaptığı tahsislerden 3'ünün iptali gündeme alındı. İptal gündemine alınan yerler şöyle:

-Esenler İlçesi, 316 ada 3 parseldeki Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin tahsisinin iptali.

-Ümraniye, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parseldeki, taşınmaz yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parseldeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi tahsisinin iptali

-Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve 4 parsellerin tahsis iptali