İBB Meclisi'nde Halk Ekmek'e yapılan zam tartışıldı - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Halk Ekmek'e yapılan zam tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oturumda, Halk Ekmek'e yapılan zam tartışıldı. AKP ve CHP grup sözcüleri arasında yaşanan tartışmada, zamın sebepleri ve ekonomik politikalar ele alındı.

09.07.2024 00:09  Güncelleme: 00:34
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ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Halk Ekmek'e yapılan zam tartışıldı. AKP'lilerin eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Yüzde 800 civarında temel girdilere zam yapılmış" dedi. AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Halk Ekmek olarak görev yapacaksanız gerekirse zarar edeceksiniz, sübvanse edeceksiniz" karşılığını verdi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumu Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Oturumda, İBB'nin hizmetlerinde yapılan zamlar gündeme geldi.

AKP Başakşehir Belediye Meclis üyesi Ercan Alioğlu, "Düne kadar seçim kazanmak uğruna hesapsızca vaatlerde bulunarak 'Ucuzlatacağız, fiyatlarını düşüreceğiz, bedava yapacağız' dediğiniz tüm hizmetlere şimdi zam yapıyorsunuz. Seçimlerde gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verdiğiniz seçim vaatlerinizi ve sözleri tamamen unuttunuz" eleştirilerini dile getirdi.

Alioğlu: Zammı geri almayı düşünüyor musunuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Alioğlu, "Halk Ekmek'e yapılan zammı, gelen tepkilerden sonra geri almayı düşünüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Özcan: Siz ekmeğe neden zam yaptınız

Bunun üzerine CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, iktidarın uyguladığı ekonomik programa işaret etti. Tepeden tırnağa her şeye zam geldiği örneğini veren Özcan, şöyle konuştu:

"Yeni gelen ekonomi bakanı, önceki bakana ve yönetime yönelik 'Rasyonel olmayan politikalar izliyorlardı. Biz akılcı politikalar izleyeceğiz' dedi. Onlar faizleri düşürüyorlardı, bunlar faizleri artırıyorlar. Enflasyon, hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Onlar 'Nas' dedi, şimdikiler 'faiz' diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, yoksulluğu bitireceğine yoksulu bitiren uygulamalar yapıyor. Ekmek zammından bahsediliyor. Siz ekmeğin temel girdilerine 2020'den beri ne kadar zam yaptınız, ben de size soruyorum. Halk Ekmek'in dağıtım gideri 2020'den beri yüzde 750 artmış. Bir çuval un yüzde 668 artmış. Doğal gaza yüzde 570 zam yapılmış. Emekçiye yüzde bin 157 zam yapılmak durumunda kalınmış. Bu 4 temel giderin ortalaması, yüzde 800 civarında Halk Ekmek'in temel girdilerine zam yapılmış. Ekrem Başkan göreve geldiğinde Halk Ekmek, ekmeği 1 liraya satıyormuş. Şu an 8 lira oldu. Sizin, bunların temel giderine uyguladığınız enflasyon, yüzde 800. Ben soruyorum, siz ekmeğe neden zam yaptınız? Bugün eğer Halk Ekmek'e zam yapılıyorsa buradaki temel girdilere yapılan zamlar dolayısıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları neticesinde una, elektriğe, doğal gaza zam yapılması sebebiyle yapılıyor. Bu soruyu arkadaşlarımızın kendilerine sorması gerekir."

Aslan: 200 gram ekmek 10 lira; 250 gram Halk Ekmek 8 lira

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nuri Aslan da "Kabul etmemiz gereken bir şey var. 200 gram ekmek 10 lira; 250 gram Halk Ekmek 8 lira. Halk Ekmek, Ticaret Odası'nın belirlediği koşullarda çalışsaydı 12 liraya satacaktı ekmeği. İkisini karşılaştırdığınızda bunu tartışmaya mahal yok. Vatandaş biliyor zaten durumu" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz: Ekmek AŞ olarak yolunuza devam edin

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Ekmek gibi zaruri bir ihtiyacın enflasyon, piyasa üzerinden tanımlanmasını ben doğru bulmuyorum. Adı üstünde Halk Ekmek olarak görev yapacaksanız gerekirse zarar edeceksiniz, sübvanse edeceksiniz. Bunu yapmıyorsanız Halk Ekmek'in ismini değiştirin; 'Halk' kelimesini kaldırın, 'Ekmek AŞ' olarak yolunuza devam edin" diye konuştu.

Özcan: Çiftçiyi desteklemiyorsunuz, "Sübvanse edin" diyorsunuz

Yeniden söz alan CHP'li Özcan, "Siz 25 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Kanunen desteklemeniz gerektiği kadar çiftçiyi desteklemiyorsunuz, bize de gelip 'Sübvanse edin' falan diyorsunuz. Pek mantıklı olmuyor. Kendi içinde çelişen bir talep. Kaldı ki bu kuruluşlar zarar edemezler" karşılığını verdi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Önergenin başkanlık makamına sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Halk Ekmek'e yapılan zam tartışıldı - Son Dakika

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